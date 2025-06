Recursos limitados frenan la investigación en Coecyt Coahuila, pero el esfuerzo no se detiene

El director general del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt) de Coahuila, Mario Valdés Garza, dejó entrever la escasez de recursos de diversa índole para la actividad investigativa, a pesar de lo cual la institución cumple con su misión.

“A veces hay recursos, a veces no hay recursos económicos, pero los investigadores no se quedan con los brazos cruzados, me consta”, refirió.

Ha sido testigo de ello “por los años —dijo— que tengo de ejercicio como profesional y, sobre todo, porque yo he estado siempre trabajando en el área de posgrado en los tecnológicos e instituciones privadas”.

En el marco de la entrega de constancias e identificaciones a miembros del Sistema Estatal de Investigadores de Coahuila (SEIC), el funcionario se refirió a las recurrentes vicisitudes de la comunidad científica y tecnológica.

“Sé que ser investigador cuesta mucho y que a veces se dificulta porque no hay recursos, no hay condiciones o no hay equipamiento, pero siempre se buscan alianzas, amigos, alguien que nos ayude, que nos eche la mano”, externó.

No obstante, afirmó que “los investigadores están dando pasos firmes hacia una vida de descubrimientos, innovación y servicio a la sociedad”.

Valdés Garza expresó que “cada hipótesis, cada experimento y cada resultado, por pequeño que parezca, suma a la construcción de un mundo mejor”.

Tras considerar que se debe ser humilde “para aceptar errores”, el director habló de la constancia que se necesita “para seguir adelante, sobre todo porque la ciencia necesita corazones apasionados y mentes abiertas”.

Agregó: “En tiempos donde la información fluye con velocidad, pero no siempre con profundidad, necesitamos, más que nunca, mentes que pregunten, que analicen y busquen soluciones reales a los grandes retos que afrontamos”.

Dio a conocer que Coahuila cuenta con más de 700 investigadores en el SEIC, de los cuales casi 500 forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. En total, aparecen mil 254 registrados en diferentes modalidades.

Los municipios con más investigadores son: Saltillo, con 636; Torreón, 367, y Monclova, 72, todos inscritos en el sistema estatal.

Mario Valdés informó que, entre las instituciones académicas, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) ocupa el primer lugar en número de investigadores, con 588, de los cuales 49 por ciento están registrados; además, 313 forman parte del Sistema Nacional de Investigadores.

Le siguen, en orden de importancia, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), que cuenta con 148 miembros (12 por ciento), de los cuales 84 tienen carácter honorífico.

Después aparece el Centro de Investigaciones en Química Aplicada (CIQA), con 108 científicos, que representan el 9 por ciento de los registrados; 38 de ellos son miembros honoríficos.

El Instituto Tecnológico de La Laguna tiene 38 investigadores, equivalentes al 3 por ciento de los certificados, de los cuales 11 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores como miembros honoríficos.

Asimismo, el Centro de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional (Cinvestav) cuenta con 34 investigadores, que representan el 3 por ciento de los registrados.