Monclova presente en los TikTok Awards 2026 con arte hecho a mano

MONCLOVA, COAH.- El talento monclovense volvió a brillar a nivel nacional durante los TikTok Awards 2026. El artista urbano Honer, nombre artístico de Josué Delgado Rodríguez, fue el encargado de pintar a mano el vestido que lució la influencer Daniela Emmanuel, también originaria de Monclova, en la gala celebrada en el Estado de México. Con aerografía textil y más de dos décadas de experiencia, Honer transformó el vestido en una pieza única, trabajada completamente a mano alzada. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: amparo del 31 de enero podría reabrir caso de Elisa Loyo tras 17 años

El proceso tomó alrededor de cuatro horas y media, tiempo en el que el artista cuidó cada línea y detalle hasta convertir la prenda en un diseño que robó miradas en uno de los eventos más importantes para creadores de contenido en México. El outfit apostó por una temática original y divertida, inspirada en la papelería y el escritorio: el vestido simulaba una hoja, acompañado de accesorios como un lápiz convertido en bolso y clips gigantes integrados al peinado, una propuesta creativa que conectó de inmediato con el público. Sin imaginar el alcance que tendría, Honer compartió en sus redes sociales el antes y el después del vestido. Bastaron unas horas para que seguidores identificaran la prenda y confirmaran que se trataba del outfit que Daniela Emmanuel había llevado a los TikTok Awards 2026, detonando su viralización. Para el artista urbano, ver su obra en una gala de este nivel fue una sorpresa cargada de emoción y orgullo. Nunca imaginó que uno de sus trabajos llegaría a un escenario nacional, y menos de la mano de otra monclovense que hoy destaca en redes sociales.