Monclova presente en los TikTok Awards 2026 con arte hecho a mano

Monclova
/ 30 enero 2026
    El vestido fue trabajado completamente a mano alzada en un proceso de más de cuatro horas. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El artista urbano Honer pintó a mano el vestido que lució la influencer Daniela Emmanuel en la gala nacional

MONCLOVA, COAH.- El talento monclovense volvió a brillar a nivel nacional durante los TikTok Awards 2026. El artista urbano Honer, nombre artístico de Josué Delgado Rodríguez, fue el encargado de pintar a mano el vestido que lució la influencer Daniela Emmanuel, también originaria de Monclova, en la gala celebrada en el Estado de México.

Con aerografía textil y más de dos décadas de experiencia, Honer transformó el vestido en una pieza única, trabajada completamente a mano alzada.

$!El vestido se convirtió en una de las piezas más comentadas de la noche.
El vestido se convirtió en una de las piezas más comentadas de la noche. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El proceso tomó alrededor de cuatro horas y media, tiempo en el que el artista cuidó cada línea y detalle hasta convertir la prenda en un diseño que robó miradas en uno de los eventos más importantes para creadores de contenido en México.

El outfit apostó por una temática original y divertida, inspirada en la papelería y el escritorio: el vestido simulaba una hoja, acompañado de accesorios como un lápiz convertido en bolso y clips gigantes integrados al peinado, una propuesta creativa que conectó de inmediato con el público.

Sin imaginar el alcance que tendría, Honer compartió en sus redes sociales el antes y el después del vestido. Bastaron unas horas para que seguidores identificaran la prenda y confirmaran que se trataba del outfit que Daniela Emmanuel había llevado a los TikTok Awards 2026, detonando su viralización.

Para el artista urbano, ver su obra en una gala de este nivel fue una sorpresa cargada de emoción y orgullo. Nunca imaginó que uno de sus trabajos llegaría a un escenario nacional, y menos de la mano de otra monclovense que hoy destaca en redes sociales.

$!Honer, artista urbano de Monclova, junto al vestido intervenido que destacó en los TikTok Awards 2026.
Honer, artista urbano de Monclova, junto al vestido intervenido que destacó en los TikTok Awards 2026. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Con más de 22 años viviendo del arte, Honer ha desarrollado su talento en la aerografía textil, body paint, muralismo, rótulos y pintura automotriz, demostrando que desde Monclova también se crean historias capaces de brillar en grande.

