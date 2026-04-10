Monclova proyecta obras por más de 71 millones de pesos para el 2026

Durante la sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), el alcalde Carlos Villarreal dio a conocer que el paquete incluye proyectos de agua potable, drenaje y pavimentación.

MONCLOVA, COAH.-El Municipio de Monclova presentó su plan de obras para 2026, que contempla una inversión superior a 71 millones de pesos , enfocada principalmente en mejorar servicios básicos e infraestructura urbana.

Del total, 57 millones de pesos corresponden a recursos municipales, mientras que 14 millones provienen del programa federal PROAGUA, gestionado ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Las obras forman parte del plan “Prendamos Monclova”, con el que se busca atender sectores prioritarios, ampliar la cobertura de servicios y fortalecer la infraestructura de la ciudad.

El proyecto contempla la rehabilitación y ampliación de redes de agua y drenaje, así como la pavimentación de vialidades, con el objetivo de mejorar la prestación de servicios y las condiciones de vida de la población.

“Seguimos consolidando una planeación responsable, priorizando obras que atiendan las necesidades más apremiantes de nuestra gente”, señaló el alcalde.

El plan se desarrollará en coordinación con acciones del Gobierno del Estado, como parte de una estrategia para atender las principales necesidades de la ciudad.