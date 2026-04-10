Monclova proyecta obras por más de 71 millones de pesos para el 2026

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Monclova
/ 10 abril 2026
    Monclova proyecta obras por más de 71 millones de pesos para el 2026
    Autoridades presentaron el paquete de obras que prioriza servicios básicos en la ciudad. COTRESÍA

El plan prioriza agua, drenaje y pavimentación con recursos municipales y federales

MONCLOVA, COAH.-El Municipio de Monclova presentó su plan de obras para 2026, que contempla una inversión superior a 71 millones de pesos, enfocada principalmente en mejorar servicios básicos e infraestructura urbana.

Durante la sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), el alcalde Carlos Villarreal dio a conocer que el paquete incluye proyectos de agua potable, drenaje y pavimentación.

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Del total, 57 millones de pesos corresponden a recursos municipales, mientras que 14 millones provienen del programa federal PROAGUA, gestionado ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Las obras forman parte del plan “Prendamos Monclova”, con el que se busca atender sectores prioritarios, ampliar la cobertura de servicios y fortalecer la infraestructura de la ciudad.

El proyecto contempla la rehabilitación y ampliación de redes de agua y drenaje, así como la pavimentación de vialidades, con el objetivo de mejorar la prestación de servicios y las condiciones de vida de la población.

“Seguimos consolidando una planeación responsable, priorizando obras que atiendan las necesidades más apremiantes de nuestra gente”, señaló el alcalde.

El plan se desarrollará en coordinación con acciones del Gobierno del Estado, como parte de una estrategia para atender las principales necesidades de la ciudad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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