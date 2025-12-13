Monclova refuerza la protección a mujeres con 20 Puntos Violeta

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad y brindar atención inmediata a mujeres y familias en situación de riesgo, el alcalde Carlos Villarreal impulsó la instalación de 20 Puntos Violeta en distintos sectores de Monclova, además de seis trailas móviles y dos torres fijas de vigilancia.

Estas acciones forman parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y se implementaron a lo largo de 2025 dentro del Modelo de Seguridad Coahuila, estrategia que ha posicionado al estado como el segundo más seguro del país.

La nueva infraestructura permite ampliar la cobertura de vigilancia, mejorar los tiempos de respuesta y reforzar la prevención del delito en zonas de alta afluencia.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que la seguridad de las mujeres y las familias es una prioridad permanente de su administración, y subrayó que los avances logrados son resultado del respaldo y la coordinación con el Gobierno del Estado.