Monclova refuerza la protección a mujeres con 20 Puntos Violeta
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El alcalde Carlos Villarreal impulsa una estrategia de seguridad con espacios de atención inmediata y mayor vigilancia en zonas clave de la ciudad
MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad y brindar atención inmediata a mujeres y familias en situación de riesgo, el alcalde Carlos Villarreal impulsó la instalación de 20 Puntos Violeta en distintos sectores de Monclova, además de seis trailas móviles y dos torres fijas de vigilancia.
Estas acciones forman parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y se implementaron a lo largo de 2025 dentro del Modelo de Seguridad Coahuila, estrategia que ha posicionado al estado como el segundo más seguro del país.
TE PUEDE INTERESAR: Ruta fotográfica invita a recorrer fachadas históricas de Torreón
La nueva infraestructura permite ampliar la cobertura de vigilancia, mejorar los tiempos de respuesta y reforzar la prevención del delito en zonas de alta afluencia.
El alcalde Carlos Villarreal destacó que la seguridad de las mujeres y las familias es una prioridad permanente de su administración, y subrayó que los avances logrados son resultado del respaldo y la coordinación con el Gobierno del Estado.
“En Monclova estamos dando pasos firmes para proteger a nuestras mujeres y a nuestras familias. Gracias al trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, seguimos fortaleciendo una estrategia de seguridad que genera confianza y resultados reales en las colonias”, expresó el edil.
Actualmente, los Puntos Violeta ya se encuentran en operación en espacios estratégicos como la Plaza Principal del Centro, la Ciudad Deportiva Nora Leticia Rocha, colonias Praderas, Colinas de Santiago, Las Flores, Buenos Aires y Asturias.
Así como en el Parque Las Américas, el Tecnológico, el DIF Monclova, clínicas del IMSS, plazas comerciales y espacios comunitarios, garantizando una cobertura amplia y accesible para la ciudadanía.