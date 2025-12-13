Ruta fotográfica invita a recorrer fachadas históricas de Torreón
El recorrido puede realizarse sin horarios ni guías, permitiendo a visitantes y locales explorar el patrimonio urbano a su propio ritmo
TORREÓN, COAH.- Durante el periodo vacacional, habitantes y visitantes de Torreón cuentan con una alternativa para recorrer el centro de la ciudad desde una perspectiva distinta: una ruta fotográfica enfocada en fachadas antiguas y edificios representativos que forman parte del patrimonio urbano local.
La propuesta contempla un trayecto integrado por cinco puntos ubicados principalmente en el primer cuadro de la ciudad, seleccionados por su valor arquitectónico, histórico y visual. El recorrido está pensado para realizarse de manera libre, sin horarios establecidos, permitiendo que las personas avancen a su propio ritmo y utilicen cámaras fotográficas o dispositivos móviles para documentar la experiencia.
Entre los inmuebles incluidos se encuentra la Casa Mudéjar, una construcción que destaca por su estilo de inspiración andalusí, poco común en el norte del país. Su diseño geométrico, arcos y detalles ornamentales la han convertido en uno de los referentes arquitectónicos más singulares de Torreón.
Otro de los puntos del recorrido es el Teatro Isauro Martínez, cuya fachada combina elementos neoclásicos, barrocos y de influencia árabe. El inmueble es reconocido por su valor cultural y por su papel histórico dentro de la vida artística de la ciudad, además de ser uno de los edificios más fotografiados del centro.
La ruta también incluye el Museo Casa del Cerro, una edificación de principios del siglo XX ubicada en una zona elevada, que conserva características residenciales asociadas a los primeros años de desarrollo urbano de Torreón. Desde este punto, además de su valor arquitectónico, se obtiene una vista panorámica del entorno.
El antiguo Casino de La Laguna, actualmente integrado al complejo Arocena, forma parte del trayecto por su construcción de estilo francés, visible en balcones, molduras y proporciones. Este inmueble es considerado un testimonio del crecimiento económico y social que vivió la región en décadas pasadas.
Finalmente, la Casa Morelos, una de las casonas tradicionales del centro histórico, completa la ruta. Su diseño refleja la arquitectura doméstica característica de la época y conserva la atmósfera del Torreón antiguo.
El recorrido busca promover el reconocimiento del patrimonio edificado, así como incentivar el turismo urbano y la apropiación del espacio público. Además de su valor visual, cada inmueble representa un fragmento de la historia local, vinculada al desarrollo social, cultural y económico de la ciudad.
La ruta puede realizarse en cualquier momento del día y no requiere registro previo, lo que la convierte en una opción accesible para quienes permanecen en la ciudad durante las vacaciones o para visitantes interesados en conocer Torreón más allá de sus espacios tradicionales.