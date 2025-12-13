Ruta fotográfica invita a recorrer fachadas históricas de Torreón

TORREÓN, COAH.- Durante el periodo vacacional, habitantes y visitantes de Torreón cuentan con una alternativa para recorrer el centro de la ciudad desde una perspectiva distinta: una ruta fotográfica enfocada en fachadas antiguas y edificios representativos que forman parte del patrimonio urbano local. La propuesta contempla un trayecto integrado por cinco puntos ubicados principalmente en el primer cuadro de la ciudad, seleccionados por su valor arquitectónico, histórico y visual. El recorrido está pensado para realizarse de manera libre, sin horarios establecidos, permitiendo que las personas avancen a su propio ritmo y utilicen cámaras fotográficas o dispositivos móviles para documentar la experiencia. TE PUEDE INTERESAR: Más mujeres juristas se suman a Barra de Abogadas de La Laguna y crece su labor social (video)

Entre los inmuebles incluidos se encuentra la Casa Mudéjar, una construcción que destaca por su estilo de inspiración andalusí, poco común en el norte del país. Su diseño geométrico, arcos y detalles ornamentales la han convertido en uno de los referentes arquitectónicos más singulares de Torreón. Otro de los puntos del recorrido es el Teatro Isauro Martínez, cuya fachada combina elementos neoclásicos, barrocos y de influencia árabe. El inmueble es reconocido por su valor cultural y por su papel histórico dentro de la vida artística de la ciudad, además de ser uno de los edificios más fotografiados del centro. La ruta también incluye el Museo Casa del Cerro, una edificación de principios del siglo XX ubicada en una zona elevada, que conserva características residenciales asociadas a los primeros años de desarrollo urbano de Torreón. Desde este punto, además de su valor arquitectónico, se obtiene una vista panorámica del entorno.