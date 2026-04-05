Monclova reporta saldo blanco durante operativo de Semana Santa
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Autoridades afirman que se garantizó la seguridad de familias y visitantes en actividades religiosas y recreativas
MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, implementó un amplio operativo de seguridad y prevención durante el periodo vacacional de Semana Santa, en estrecha coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y corporaciones de los tres órdenes de gobierno.
Como resultado de estas acciones y del trabajo preventivo desarrollado por las instituciones de seguridad, el municipio reportó saldo blanco, garantizando la integridad de las familias y visitantes que participaron en actividades religiosas y recreativas.
A través de las áreas de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, se brindó cobertura en eventos y espacios de alta concentración, sin que se registraran incidentes de consideración. De manera particular, se mantuvo vigilancia permanente en el Río Monclova y en diversas zonas de esparcimiento, donde también se emitieron recomendaciones preventivas a la población.
Durante el desarrollo del operativo, se intensificaron los rondines de vigilancia en bulevares principales, colonias, planteles educativos y accesos a la ciudad, además de mantener presencia institucional en la Zona Centro, Paseo Monclova y otros puntos de interés. Estas acciones comprendieron patrullajes, operativos pedestres y recorridos en bicicletas eléctricas, orientados a fortalecer la proximidad social.
El dispositivo se llevó a cabo en coordinación con corporaciones estatales, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Protección Civil y cuerpos de atención médica, consolidando una estrategia integral de prevención, vigilancia y respuesta.
Al respecto, el alcalde Carlos Villarreal destacó: “En Monclova la seguridad de nuestras familias es una prioridad. Durante esta Semana Santa trabajamos de manera coordinada con todas las corporaciones y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez para que tanto quienes viven aquí como quienes nos visitan pudieran disfrutar con tranquilidad”.
El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y las instituciones de seguridad, manteniendo una estrategia permanente que permita preservar la paz, el orden y la confianza de la ciudadanía.
Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de fortalecer la colaboración con el Gobierno del Estado y las instituciones de seguridad, a fin de preservar la paz pública, el orden y la confianza de la ciudadanía.