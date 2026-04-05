Monclova reporta saldo blanco durante operativo de Semana Santa

Como resultado de estas acciones y del trabajo preventivo desarrollado por las instituciones de seguridad, el municipio reportó saldo blanco, garantizando la integridad de las familias y visitantes que participaron en actividades religiosas y recreativas.

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Monclova , encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, implementó un amplio operativo de seguridad y prevención durante el periodo vacacional de Semana Santa, en estrecha coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

A través de las áreas de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, se brindó cobertura en eventos y espacios de alta concentración, sin que se registraran incidentes de consideración. De manera particular, se mantuvo vigilancia permanente en el Río Monclova y en diversas zonas de esparcimiento, donde también se emitieron recomendaciones preventivas a la población.

Durante el desarrollo del operativo, se intensificaron los rondines de vigilancia en bulevares principales, colonias, planteles educativos y accesos a la ciudad, además de mantener presencia institucional en la Zona Centro, Paseo Monclova y otros puntos de interés. Estas acciones comprendieron patrullajes, operativos pedestres y recorridos en bicicletas eléctricas, orientados a fortalecer la proximidad social.

El dispositivo se llevó a cabo en coordinación con corporaciones estatales, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Protección Civil y cuerpos de atención médica, consolidando una estrategia integral de prevención, vigilancia y respuesta.

Al respecto, el alcalde Carlos Villarreal destacó: “En Monclova la seguridad de nuestras familias es una prioridad. Durante esta Semana Santa trabajamos de manera coordinada con todas las corporaciones y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez para que tanto quienes viven aquí como quienes nos visitan pudieran disfrutar con tranquilidad”.