Refuerzan limpieza y mantenimiento urbano en Monclova

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Monclova
/ 4 abril 2026
    Refuerzan limpieza y mantenimiento urbano en Monclova
    Cuadrillas municipales intensificaron labores en calles y espacios públicos durante la semana. CORTESÍA

Acciones intensivas en vialidades, colonias y espacios públicos buscan mejorar servicios y prevenir acumulación de residuos ante alta afluencia

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de conservar una ciudad ordenada y en óptimas condiciones durante el periodo vacacional, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Carlos Villarreal intensificó las labores de atención urbana a través del área de Servicios Primarios.

Durante la semana del 30 de marzo al 4 de abril, cuadrillas trabajaron de forma continua, enfocándose en áreas verdes, calles, zonas de mayor circulación y puntos críticos en Monclova, con el fin de evitar acumulación de desechos y daños en la infraestructura.

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ACCIONES PARA MEJORAR LA CIUDAD

En materia de mantenimiento, se atendieron 264 baches en distintas colonias y vialidades, además de la instalación de 13 bordos para canalizar aguas pluviales y la reparación de 60 fugas en coordinación con el Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento.

También se reforzaron las jornadas de limpieza en avenidas principales, camellones, parques y plazas, así como en más de 10 colonias, entre ellas Los 90, Monclova 400 y Valle San Miguel. Las labores se extendieron a vialidades clave como los bulevares Harold R. Pape, San José, Adolfo López Mateos y el Centro Histórico.

$!Trabajos de mantenimiento y limpieza buscan mejorar la imagen urbana ante mayor afluencia.
Trabajos de mantenimiento y limpieza buscan mejorar la imagen urbana ante mayor afluencia. CORTESÍA

Ante el incremento de visitantes, se intensificó la atención a contenedores en sectores del sur y oriente de la ciudad, evitando la acumulación de residuos.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que el compromiso es ofrecer espacios en buenas condiciones tanto para habitantes como para visitantes, mediante trabajo coordinado y constante.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará fortaleciendo estas acciones en conjunto con el Estado y la ciudadanía, con el propósito de garantizar servicios eficientes y entornos adecuados para las familias.

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