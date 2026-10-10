Monclova: Se incendia casa abandonada en El Pueblo; vecinos piden intervención

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    Monclova: Se incendia casa abandonada en El Pueblo; vecinos piden intervención
    La vivienda abandonada de la calle Reforma, marcada con el número 136, ardía en llamas al momento de la llegada de los bomberos. REDES SOCIALES

El siniestro se registró alrededor de las 10:00 horas en la calle Reforma; vecinos señalan que una persona presuntamente adicta a las drogas ingresó y prendió fuego a los desechos

MONCLOVA, COAH.- Un incendio de basura y muebles al interior de una vivienda abandonada puso en riesgo a los habitantes de la calle Reforma, en el sector El Pueblo, en Monclova, durante la mañana de este sábado.

El siniestro se reportó alrededor de las 10:00 horas, cuando vecinos de la calle Reforma, en el cruce con Cuauhtémoc, llamaron al 911 para solicitar el apoyo de las autoridades y la intervención urgente del Heroico Cuerpo de Bomberos.

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Los reportantes alertaron que una casa deshabitada se estaba incendiando, por lo que los vulcanos se movilizaron hasta el inmueble marcado con el número 136.

Al llegar, los bomberos encontraron basura y muebles en llamas, principalmente en la parte posterior de la vivienda, donde se acumulaban escombros y diversos objetos en desuso.

Las llamaradas amenazaban con salirse de control y alcanzar las casas contiguas, lo que generó preocupación entre los vecinos por el riesgo de que el fuego se extendiera.

Los tragahúmos entraron al lugar para combatir directamente el incendio, mientras elementos de la Policía Municipal acordonaron el área e intentaron ubicar al presunto responsable de provocar el siniestro.

De acuerdo con los vecinos, una persona aparentemente adicta a las drogas ingresó al inmueble y prendió fuego a los desechos acumulados.

Entre los objetos alcanzados por las llamas se encontraban un colchón y varios sillones viejos, además de basura y escombros acumulados en el lugar.

$!El interior de la casa quedó con basura y escombros acumulados tras el incendio que, según vecinos, fue provocado presuntamente por una persona que ingresó al inmueble.
El interior de la casa quedó con basura y escombros acumulados tras el incendio que, según vecinos, fue provocado presuntamente por una persona que ingresó al inmueble. REDES SOCIALES

Después de varios minutos de labores, los bomberos lograron sofocar el incendio y realizaron maniobras de enfriamiento para evitar que el fuego se reavivara.

La intervención permitió controlar la emergencia y reducir el riesgo de que las llamas alcanzaran las viviendas cercanas. No se reportaron personas lesionadas.

DENUNCIAN FALTA DE LIMPIEZA

Habitantes del sector señalaron que tanto la casa como el terreno permanecen en malas condiciones, sin que sus propietarios se encarguen de retirar la basura ni de darles mantenimiento.

Afirmaron que esta situación representa un problema para quienes viven en los alrededores.

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Un adulto mayor que reside en el sector también expuso otro escenario que considera peligroso: hace algunos días, durante las lluvias, una rama cayó sobre el techo de su casa y provocó un fuerte cortocircuito.

El vecino indicó que la rama continúa sobre los cables de alta tensión, por lo que teme que pueda presentarse otro incidente si no se atiende el problema.

Ante esta situación, el residente hizo un llamado a las autoridades de Protección Civil para que acudan a revisar las condiciones del cableado y retiren la rama que permanece sobre las líneas eléctricas.

Mientras tanto, los habitantes de la colonia El Pueblo solicitaron que se atienda el problema de la vivienda abandonada y se exhorte a los propietarios a mantener limpio el terreno.

Consideran que la acumulación de basura y la falta de mantenimiento pueden propiciar nuevos incidentes.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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