Monclova: Seis internos denuncian maltrato en anexo ante FGE

El funcionario informó que, tras la intervención realizada en coordinación con la Secretaría de Salud, se recabaron las declaraciones de seis hombres de entre 18 y 49 años de edad, quienes señalaron haber sido víctimas de agresiones mientras permanecían internados en el anexo.

MONCLOVA, COAH.- Seis internos del centro de rehabilitación en Monclova , Coahuila, que fue clausurado por las autoridades, presentaron denuncias formales por presunto maltrato físico, confirmó el delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa.

Lazo Chapa explicó que durante la inspección se confirmó que algunos internos eran mantenidos amarrados, situación que derivó en la apertura de una carpeta de investigación para determinar la probable responsabilidad de quienes administraban el establecimiento.

Precisó que las lesiones certificadas hasta el momento son consideradas de carácter levísimo; sin embargo, las denuncias ya forman parte de las investigaciones que realiza el Ministerio Público.

El delegado agregó que también se indaga el caso de un interno que sufrió la amputación de un dedo cuando presuntamente intentó escapar por la parte posterior del inmueble, hecho que será analizado para establecer si existió alguna responsabilidad por parte de los encargados del centro.

Hasta el momento no hay personas detenidas, aunque señaló que la situación jurídica de los propietarios y responsables del anexo se definirá conforme avance la integración de la carpeta de investigación.

Tras la clausura del establecimiento, Protección Civil colocó los sellos para impedir que continúe operando, mientras que la Fiscalía aseguró el inmueble para preservar las evidencias. Además, se otorgó un plazo de 24 horas para que los internos fueran entregados a sus familiares.

Finalmente, Everardo Lazo Chapa indicó que estos operativos forman parte de las acciones coordinadas entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Salud para supervisar los centros de rehabilitación de la región y verificar que operen conforme a la ley y respeten la integridad de las personas internadas.