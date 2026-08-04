Desmantelan cuatro centros de huachicol en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, por denuncias anónimas, fueron detectados dos centros en San Luis Potosí, uno en Hidalgo y otro en Morelos, que se suman a los dos localizados el mes pasado en Cadereyta y Reynosa.

Fuerzas federales aseguraron cuatro “centros de procesamiento ilícito de combustibles” , que aparentemente ya estaban abandonados en tres estados, pues no se reportó algún detenido.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado referirse a estas instalaciones como refinerías porque no tiene los equipos ni el tamaño necesario para realizar procesos complejos.

En tres de las cuatro instalaciones aseguradas hoy se localizaron un total de un millón 96 mil litros de diversos petrolíferos, equivalentes, aproximadamente, a 6 mil 900 barriles, y todo indica que se trataba de operaciones de tamaño similar a la de Cadereyta, donde había 671 mil litros de hidrocarburos.

En el Municipio de San Luis Potosí, el operativo de la FGR, Guardia Nacional (GN) Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Pemex Logística derivó en una orden de cateo para el inmueble en el que fueron localizados ocho tanques de 80 mil litros, ocho cilindros horizontales sin medios de identificación, seis cilindros verticales, 894 tótems (contenedores) de mil litros cada uno, una máquina asfaltadora, un generador eléctrico diésel y una máquina roscadora o tarraja eléctrica portátil para tubos.

Asimismo, una planta de luz o generador eléctrico diesel, entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero, equipo de cómputo, 40 cinchos de seguridad para escotilla de pipa, documentación diversa y una camioneta tipo pick up.

En tanto, en la Laguna de San Vicente, también en San Luis Potosí, fue asegurado un predio donde había 18 tanques verticales, dos líneas de producción de hidrocarburo, aproximadamente 40 mil litros de petrolífero asegurado tipo petróleo crudo y diesel, una toma de muestra de ácido sulfúrico, dos frascos de color ámbar con características de hidrocarburo, una muestra de hidrocarburo y documentación diversa.

En Tizayuca, Hidalgo, las autoridades localizaron 32 contenedores con capacidad para mil litros, 25 contenedores con capacidad para 5 mil litros, 456 mil 300 litros de posiblemente hidrocarburo o producto químico, documentación diversa, un aparato electrónico, monitores y equipo de cómputo.

Finalmente, se recibió una denuncia en la que se señalaba que, en el Municipio de Cuautla, Morelos, se observaba el ingreso constante de pipas escoltadas por camionetas, además de un olor fuerte a hidrocarburos y químicos.

En este caso, la FGR no detalló las cantidades de hidrocarburo ni los equipos asegurados, y solo mencionó que se recabaron muestras de los contenedores.

”Las instituciones de seguridad y procuración de justicia continuarán desarrollando líneas de investigación, acciones operativas y trabajos de inteligencia para identificar, detener y llevar ante la justicia a quienes participen en estas actividades, debilitando sus capacidades operativas, financieras y logísticas, con el propósito de proteger la infraestructura estratégica del país y salvaguardar la seguridad de la población”, indicó la FGR.