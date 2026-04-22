Productos se disparan hasta en 15% y ventas caen 30%: Canaco Monclova

Ante el aumento del diésel y la gasolina principalmente, los costos de fletes también han subido y los comerciantes se han visto en la necesidad de incrementar los precios de sus productos en un 15 por ciento; no obstante, como consecuencia, las ventas han bajado hasta en un 30 por ciento.

MONCLOVA, COAH.- En Monclova , el sector comercial enfrenta grandes complicaciones derivadas del incremento de los energéticos, producto de los conflictos bélicos a nivel mundial.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Arturo Valdés, dijo en entrevista que el panorama es complicado por la problemática a nivel global; sin embargo, afecta aún más a la economía de Monclova, que ya enfrentaba dificultades por el cierre de la empresa Altos Hornos de México.

“Los fletes se fueron prácticamente al doble, y eso es algo que ya no se puede absorber como antes, por lo que termina reflejándose en el precio final de los productos”, señaló.

El líder del comercio organizado indicó que, aunque no todos los giros han registrado incrementos uniformes, sí existe una tendencia generalizada al alza.

Detalló que algunos productos han subido entre un 7 y un 10 por ciento, mientras que otros alcanzan hasta el 15 por ciento, dependiendo del ramo.

A la par, reconoció que el alza en precios ha provocado una contracción en el consumo, ya que los clientes ajustan sus compras. “Antes llevaban tres productos, ahora compran dos o incluso menos, lo que impacta directamente en las ventas de los negocios”, comentó.

Valdés subrayó que los comercios más afectados son aquellos que ofrecen productos no prioritarios, como muebles u otros artículos que no son de primera necesidad, a diferencia de los negocios de alimentos, que, aunque también enfrentan dificultades, mantienen una demanda más constante.

Ante este escenario, hizo un llamado a los comerciantes a implementar estrategias que les permitan sostener sus negocios, como promociones, descuentos y una mejor administración de recursos. Asimismo, destacó la importancia de ofrecer un servicio de calidad para fidelizar a los clientes.

“Tenemos que adaptarnos, ser creativos y no bajar la guardia. El comerciante es perseverante y no le afloja, sobre todo quienes tienen años en el mercado”, expresó.

Finalmente, el dirigente manifestó su confianza en que la situación mejore en el corto plazo, al considerar que el contexto económico actual no será permanente. “Estamos pasando por momentos difíciles, pero hay que mantener el optimismo y la esperanza de que vendrán tiempos mejores”, concluyó.