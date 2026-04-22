Arturo Valdés es nombrado presidente de Canaco Monclova; releva a Óscar Mario Medina

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Monclova
/ 22 abril 2026
    Arturo Valdés es nombrado presidente de Canaco Monclova; releva a Óscar Mario Medina
    Arturo Valdez Pérez asumió la presidencia de la Canaco Monclova tras la licencia solicitada por Óscar Mario Medina. LIDIET MEXICANO

La nueva dirigencia buscará mantener la representación del sector y el diálogo con autoridades y actores políticos

MONCLOVA, COAH.- Luego de que Óscar Mario Medina solicitara licencia para separarse del cargo como presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Monclova por tiempo indefinido, el Consejo del organismo aprobó el nombramiento de Arturo Valdez Pérez como nuevo titular, quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente.

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa en las instalaciones de la Canaco, donde se informó que la decisión fue avalada por los consejeros en una sesión con quórum legal celebrada días antes.

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Como parte de la reestructuración interna, la mesa directiva quedó conformada por Alfredo Lozano Valdez como vicepresidente; Enrique Gutiérrez Rodarte como tesorero; Arturo Cabrera como secretario; y Luis Lauro Sánchez como responsable de Enlace Político, además de presidir la comisión de expresidentes.

En su primer mensaje al frente del organismo, Valdez Pérez aseguró que dará continuidad al trabajo realizado por la anterior administración, con énfasis en fortalecer la representación del comercio organizado y mantener la coordinación con los tres niveles de gobierno.

“Vamos a seguir trabajando por los comerciantes, reforzando los lazos con municipio, estado y federación, además de atender los compromisos que se avecinan, especialmente en el contexto de los tiempos políticos”, expresó.

Asimismo, señaló que la Canaco se mantendrá abierta al diálogo con actores políticos y candidatos de cualquier partido, a través del área de enlace correspondiente, con el objetivo de preservar una relación institucional con el sector empresarial.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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