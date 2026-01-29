Monclova: tras tres años sin aportaciones, CEAS mantiene deuda millonaria con Simas
La crisis financiera provocada por el cierre de AHMSA mantiene congelado el pago, la siderúrgica dejó un pasivo de 400 mdp
MONCLOVA, COAH.- La Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) mantiene un adeudo de aproximadamente 130 millones de pesos con el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Monclova–Frontera, deuda que no ha podido liquidarse ni parcialmente debido a la crisis financiera provocada por el cierre de Altos Hornos de México (AHMSA).
Así lo informó el gerente general del organismo operador, Eduardo Campos Villarreal, quien explicó que la falta de pagos está directamente relacionada con el pasivo que la empresa siderúrgica dejó a CEAS, estimado en alrededor de 400 millones de pesos.
“Ellos están detenidos por el tema de AHMSA; AHMSA les debe cerca de 400 millones”, señaló el funcionario, al detallar que esta situación ha impedido cualquier avance en la recuperación del adeudo.
Campos Villarreal indicó que CEAS intentó recuperar parte del monto mediante bienes que pudieran quedar como garantía de pago, aprovechando el proceso de subasta y el interés de posibles inversionistas; sin embargo, dichos esfuerzos no prosperaron.
“CEAS se quiso quedar como garantía de pago con perforaciones de agua, un edificio y varios predios; dijeron ‘yo los vendo y pago’, pero al momento de hacer el trámite resultó que ya estaban dados en garantía con otras financieras, por lo que no se pudo recuperar nada”, explicó.
El gerente general subrayó que esta problemática no solo ha impactado a Simas , sino también a proveedores que quedaron con adeudos pendientes y sin posibilidad de cobro tras el colapso financiero de la siderúrgica.
Agregó que mientras AHMSA cumplía con sus pagos, el suministro de agua se mantenía con normalidad; no obstante, al suspenderse los pagos, Simas también se vio obligado a dejar de surtir el servicio.
“Ese pago que hacía AHMSA se nos entregaba a nosotros, pero en el momento en que dejó de pagar, nosotros dejamos de surtir porque no recibíamos el recurso”, puntualizó.
Finalmente, explicó que con la caída total de la empresa se presentó el paro de equipos, dejando de utilizarse tanto el agua potable como el agua tratada, lo que profundizó el impacto financiero en la región.Actualmente, CEAS acumula tres años sin realizar una sola aportación a Simas , concluyó.