Monclova: tras tres años sin aportaciones, CEAS mantiene deuda millonaria con Simas

MONCLOVA, COAH.- La Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) mantiene un adeudo de aproximadamente 130 millones de pesos con el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Monclova–Frontera, deuda que no ha podido liquidarse ni parcialmente debido a la crisis financiera provocada por el cierre de Altos Hornos de México (AHMSA).

Así lo informó el gerente general del organismo operador, Eduardo Campos Villarreal, quien explicó que la falta de pagos está directamente relacionada con el pasivo que la empresa siderúrgica dejó a CEAS, estimado en alrededor de 400 millones de pesos.

“Ellos están detenidos por el tema de AHMSA; AHMSA les debe cerca de 400 millones”, señaló el funcionario, al detallar que esta situación ha impedido cualquier avance en la recuperación del adeudo.

Campos Villarreal indicó que CEAS intentó recuperar parte del monto mediante bienes que pudieran quedar como garantía de pago, aprovechando el proceso de subasta y el interés de posibles inversionistas; sin embargo, dichos esfuerzos no prosperaron.

“CEAS se quiso quedar como garantía de pago con perforaciones de agua, un edificio y varios predios; dijeron ‘yo los vendo y pago’, pero al momento de hacer el trámite resultó que ya estaban dados en garantía con otras financieras, por lo que no se pudo recuperar nada”, explicó.