Monclova: vive ejido El Oro su tradicional cabalgata por el 91 aniversario de la comunidad

El alcalde Carlos Villarreal encabezó el contingente que recorrió los caminos del ejido, acompañado por cerca de 500 jinetes, quienes se fueron sumando desde temprana hora y durante el trayecto, como es costumbre en esta festividad que año con año reúne a cabalgantes de distintos puntos del municipio y la región.

MONCLOVA, COAH.- En un ambiente de tradición, convivencia familiar y orgullo por sus raíces, el ejido El Oro celebró este fin de semana su tradicional cabalgata, enmarcada en los festejos por el 91 aniversario de esta comunidad, una de las más emblemáticas de la región.

Previo al arranque, el edil destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones y reconoció la organización del propio ejido, así como el respaldo de las corporaciones de seguridad. “Agradezco mucho al Ejército, así como a las corporaciones de seguridad y auxilio que nos acompañan en esta cabalgata tradicional del ejido El Oro. Este año los festejos los organiza nuevamente el ejido y nosotros estamos aquí para apoyar en todo lo que se requiera”, expresó.

Villarreal subrayó que el principal objetivo es que la celebración se desarrolle en un ambiente de orden y tranquilidad. “Esperamos que sea una fiesta familiar, donde se respete a la ciudadanía y que todos puedan disfrutar con tranquilidad. Queremos que sea una gran fiesta para todas y todos”, puntualizó.

Además de la cabalgata, los festejos contemplan actividades como rodeo y baile popular, consolidando una jornada de celebración que se extiende durante todo el día y que fortalece la identidad y unión de la comunidad.

Durante el recorrido se contó con la presencia y coordinación de Protección Civil, Seguridad Pública, ambulancias y personal del Ejército, quienes brindaron acompañamiento tanto al frente como en la parte posterior del contingente, garantizando la seguridad de los participantes y visitantes.

El alcalde resaltó que este tipo de eventos reflejan el modelo de seguridad que se impulsa en el estado, basado en el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno. “Es un trabajo en equipo y coordinado, para seguir construyendo lo que todos queremos: seguridad, paz y tranquilidad para nuestras comunidades”, concluyó.

La cabalgata del ejido El Oro reafirma así su lugar como una de las celebraciones más arraigadas del municipio, reuniendo a cientos de personas en torno a la historia, la tradición y la convivencia familiar.