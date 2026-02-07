Monclova: vive ejido El Oro su tradicional cabalgata por el 91 aniversario de la comunidad

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 7 febrero 2026
    Monclova: vive ejido El Oro su tradicional cabalgata por el 91 aniversario de la comunidad
    El alcalde Carlos Villarreal encabezó la cabalgata del Ejido El Oro, acompañado por cerca de 500 jinetes, como parte de los festejos por el 91 aniversario de la comunidad. FOTO: LIDIET MEXICANO

El ejido El Oro celebró su 91 aniversario con una tradicional cabalgata encabezada por el alcalde Carlos Villarreal

MONCLOVA, COAH.- En un ambiente de tradición, convivencia familiar y orgullo por sus raíces, el ejido El Oro celebró este fin de semana su tradicional cabalgata, enmarcada en los festejos por el 91 aniversario de esta comunidad, una de las más emblemáticas de la región.

El alcalde Carlos Villarreal encabezó el contingente que recorrió los caminos del ejido, acompañado por cerca de 500 jinetes, quienes se fueron sumando desde temprana hora y durante el trayecto, como es costumbre en esta festividad que año con año reúne a cabalgantes de distintos puntos del municipio y la región.

TE PUEDE INTERESAR: Programas sociales transforman la vida de miles de familias en Ramos Arizpe

Previo al arranque, el edil destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones y reconoció la organización del propio ejido, así como el respaldo de las corporaciones de seguridad. “Agradezco mucho al Ejército, así como a las corporaciones de seguridad y auxilio que nos acompañan en esta cabalgata tradicional del ejido El Oro. Este año los festejos los organiza nuevamente el ejido y nosotros estamos aquí para apoyar en todo lo que se requiera”, expresó.

Villarreal subrayó que el principal objetivo es que la celebración se desarrolle en un ambiente de orden y tranquilidad. “Esperamos que sea una fiesta familiar, donde se respete a la ciudadanía y que todos puedan disfrutar con tranquilidad. Queremos que sea una gran fiesta para todas y todos”, puntualizó.

Además de la cabalgata, los festejos contemplan actividades como rodeo y baile popular, consolidando una jornada de celebración que se extiende durante todo el día y que fortalece la identidad y unión de la comunidad.

Durante el recorrido se contó con la presencia y coordinación de Protección Civil, Seguridad Pública, ambulancias y personal del Ejército, quienes brindaron acompañamiento tanto al frente como en la parte posterior del contingente, garantizando la seguridad de los participantes y visitantes.

El alcalde resaltó que este tipo de eventos reflejan el modelo de seguridad que se impulsa en el estado, basado en el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno. “Es un trabajo en equipo y coordinado, para seguir construyendo lo que todos queremos: seguridad, paz y tranquilidad para nuestras comunidades”, concluyó.

La cabalgata del ejido El Oro reafirma así su lugar como una de las celebraciones más arraigadas del municipio, reuniendo a cientos de personas en torno a la historia, la tradición y la convivencia familiar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Celebraciones

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros
Pedro Torres y el fin de una era

Pedro Torres y el fin de una era
true

POLITICÓN: Tras la captura del alcalde de Tequila: ¿ahora sí se va en serio para acabar con la impunidad?
‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila

‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila
Los presuntos responsables intentaron abrir la caja fuerte con una herramienta de corte.

Capturan a cinco presuntos responsables de intento de robo a banco en Saltillo
El 27 de febrero se conocerá el nombre del grupo empresarial que tendrá el control de Altos Hornos de México.

Blindaje judicial en subasta de AHMSA: Ancira y exsocios quedan fuera del proceso

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey
Recordar no es solo mirar atrás, sino prepararse para lo que viene.

El cerebro usa nuestros recuerdos para predecir el futuro