Movimiento político en San Buenaventura, Alcalde renuncia para ir al Gobierno del Estado
Recién reelecto para 2025-2027, deja el cargo para incorporarse al equipo del gobernador Manolo Jiménez; su nuevo puesto es aún un misterio
SAN BUENAVENTURA, COAH.- De manera sorpresiva, Hugo Iván Lozano Sánchez dejó la presidencia municipal de San Buenaventura para incorporarse al equipo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.
Fuentes cercanas al Gobierno del Estado confirmaron a VANGUARDIA este movimiento político, aunque aún no se ha dado a conocer el cargo que asumirá Lozano Sánchez dentro de la administración estatal.
El ahora exalcalde había resultado reelecto para encabezar la administración municipal de 2025 a 2027 y recientemente concluyó una de las actividades más emblemáticas de “San Buena”: la tradicional Feria de San Buenaventura, que este año celebró su edición número 80.
La renuncia marca un relevo inesperado en la política local y abre interrogantes sobre quién asumirá la presidencia municipal y cuál será el papel de Lozano en el gabinete estatal.