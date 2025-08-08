Museos de Coahuila abren sus puertas a artistas y colectivos

La Red Estatal de Museos, integrada por 14 recintos —ocho de ellos en el Centro Histórico de Saltillo— mantiene sus espacios disponibles para que artistas y colectivos presenten su obra. “En ocasiones los mismos saltillenses no recorren los museos de su tierra; por eso invitamos a quienes no tienen dónde mostrar su trabajo a que se acerquen”, dijo su directora, Diana Patricia González Soto.

Esta apertura, comenta, no tiene restricciones temáticas. En el caso del Museo del Normalismo, incluso se habilitaron dos salas exclusivas para que niños y maestros puedan exponer. “Tenemos libre”, enfatiza, al describir la política con la que reciben las propuestas.

La programación actual refleja esa diversidad: colección del colectivo Arte Libre en el Museo de la Cultura Taurina; dibujos ganadores de un concurso de la Secretaría de Educación en el Museo del Normalismo; creaciones de Tejedoras del Desierto en la Escuela del Sarape; y la exposición “Coahuila vibra mi corazón”.

Además de las exposiciones, varios recintos ofrecen talleres gratuitos para niñas y niños durante las vacaciones. “Es una gran oportunidad para que los conozcan, para que los promuevan y para que se sientan muy orgullosos de la historia de nuestro estado”, agregó González Soto.

La temporada también ha traído un aumento notable en la afluencia. Visitantes de distintas ciudades de Coahuila, de Nuevo León y de Texas recorren los museos. El de mayor concurrencia es el Museo de las Momias de San Antonio de las Alazanas, que llega a recibir hasta mil personas por fin de semana, principalmente de Monterrey.

González destaca que el impulso del Centro Histórico y la Alameda Zaragoza, sumado a la colaboración con el municipio, ha contribuido a que más turistas lleguen a estos espacios. “Son espacios que están agarrando mucho vuelo... y estamos muy contentos de recibir cada vez a más turistas”.

Con esta dinámica, la Red Estatal de Museos busca que sus recintos sean no solo guardianes de la memoria, sino también escenarios activos para el arte, la educación y la convivencia ciudadana.