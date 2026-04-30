Muere adulto mayor tras ser atropellado en Monclova; señalan tardanza de ambulancia

El incidente ocurrió a la altura de la calle Azucenas, donde la víctima, identificada como Leopoldo ¨N¨, intentaba cruzar la vialidad cuando fue embestido por un vehículo. De acuerdo con los primeros peritajes, la unidad involucrada era un Ford Figo gris, conducido por María ¨N¨, quien circulaba con dirección al sur sobre la avenida Revolución Mexicana.

MONCLOVA, COAH.- Un adulto mayor perdió la vida luego de ser atropellado en el bulevar Las Torres, en un hecho que no solo estuvo marcado por la gravedad del impacto, sino también por la tardanza en la llegada de los servicios de emergencia, en Monclova .

Tras el impacto, el hombre fue proyectado contra el parabrisas y posteriormente cayó sobre la carpeta asfáltica, quedando tendido boca abajo con lesiones de gravedad. Testigos señalaron que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, además de múltiples fracturas faciales, lo que evidenciaba la magnitud del golpe.

Uno de los factores que marcó la emergencia fue la demora en la atención prehospitalaria. De manera extraoficial, se indicó que los paramédicos tardaron más de 30 minutos en arribar al sitio, presuntamente por la falta de ambulancias disponibles en ese momento. Durante ese lapso, el lesionado permaneció sobre el pavimento, mientras personas que presenciaron el accidente esperaban la llegada de ayuda médica.

Cuando finalmente recibió atención, su estado ya era crítico. Fue trasladado de urgencia a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde ingresó con signos vitales comprometidos. Pese a los esfuerzos del personal médico, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

En el lugar del accidente, autoridades de tránsito realizaron el levantamiento de evidencias. Entre los indicios, se documentó una huella de frenado de más de 15 metros, lo que reflejaría la velocidad a la que circulaba el vehículo antes del impacto.