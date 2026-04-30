Muere adulto mayor tras ser atropellado en Monclova; señalan tardanza de ambulancia

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Monclova
/ 30 abril 2026
    Muere adulto mayor tras ser atropellado en Monclova; señalan tardanza de ambulancia
    Paramédicos trasladaron al lesionado en estado crítico a la Clínica 7 del IMSS, donde minutos después se confirmó su fallecimiento. ARCHIVO

El impacto proyectó al peatón contra el parabrisas y luego al pavimento, dejándolo con lesiones fatales que derivaron en su muerte

MONCLOVA, COAH.- Un adulto mayor perdió la vida luego de ser atropellado en el bulevar Las Torres, en un hecho que no solo estuvo marcado por la gravedad del impacto, sino también por la tardanza en la llegada de los servicios de emergencia, en Monclova.

El incidente ocurrió a la altura de la calle Azucenas, donde la víctima, identificada como Leopoldo ¨N¨, intentaba cruzar la vialidad cuando fue embestido por un vehículo. De acuerdo con los primeros peritajes, la unidad involucrada era un Ford Figo gris, conducido por María ¨N¨, quien circulaba con dirección al sur sobre la avenida Revolución Mexicana.

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Tras el impacto, el hombre fue proyectado contra el parabrisas y posteriormente cayó sobre la carpeta asfáltica, quedando tendido boca abajo con lesiones de gravedad. Testigos señalaron que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, además de múltiples fracturas faciales, lo que evidenciaba la magnitud del golpe.

Uno de los factores que marcó la emergencia fue la demora en la atención prehospitalaria. De manera extraoficial, se indicó que los paramédicos tardaron más de 30 minutos en arribar al sitio, presuntamente por la falta de ambulancias disponibles en ese momento. Durante ese lapso, el lesionado permaneció sobre el pavimento, mientras personas que presenciaron el accidente esperaban la llegada de ayuda médica.

Cuando finalmente recibió atención, su estado ya era crítico. Fue trasladado de urgencia a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde ingresó con signos vitales comprometidos. Pese a los esfuerzos del personal médico, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

En el lugar del accidente, autoridades de tránsito realizaron el levantamiento de evidencias. Entre los indicios, se documentó una huella de frenado de más de 15 metros, lo que reflejaría la velocidad a la que circulaba el vehículo antes del impacto.

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La conductora fue detenida en el sitio y puesta a disposición del Ministerio Público, instancia que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.

El caso quedó bajo análisis de las autoridades, mientras se recaban los elementos necesarios para el deslinde de responsabilidades en torno a este hecho que terminó con la vida de un adulto mayor.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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