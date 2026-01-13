Muere en el hospital pepenador de 86 años tras ser atropellado en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un hombre de la tercera edad perdió la vida la tarde de este lunes tras ser atropellado en el cruce de la avenida Las Torres con la calle Potrero, en la colonia La Amistad. El accidente generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de Monclova.

La víctima fue identificada como Gustavo ¨N¨, de 86 años, quien se dedicaba a recolectar material reciclable para subsistir. Testigos relataron que el adulto mayor intentaba cruzar la avenida empujando una carriola cargada cuando fue impactado por un vehículo Nissan Tsuru blanco, presuntamente habilitado como taxi.

El golpe proyectó a Gustavo varios metros y provocó que sufriera graves lesiones en la cabeza. La carriola quedó atrapada debajo del automóvil, según versiones de los presentes. Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron de inmediato para brindarle atención en el sitio y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 7 del IMSS debido a la gravedad de sus heridas.

A pesar de los esfuerzos médicos, el adulto mayor falleció poco después a causa de las lesiones craneoencefálicas que sufrió en el accidente. La escena fue acordonada por la Policía de Monclova mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se levantaban indicios para la investigación.

El conductor del vehículo, identificado como Tomás ¨N¨, de 53 años, quedó a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal en base a los peritajes que realice la autoridad. Hasta el momento, los resultados del peritaje oficial no han sido divulgados.

El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado, y el cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley. Las investigaciones continúan abiertas para esclarecer las causas exactas del atropellamiento y determinar responsabilidades.

(Con información de medios locales)