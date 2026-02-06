Muere hombre al interior de vivero en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La tarde de ayer jueves se registró una movilización de corporaciones de seguridad tras el hallazgo de un hombre sin vida al interior de un vivero ubicado sobre la calle Cuauhtémoc, en el sector El Pueblo, en Monclova, a un costado de la casa hogar Galilea.

El hombre, identificado de manera preliminar como Miguel, de aproximadamente 58 años de edad, se desempeñaba como encargado del vivero y permanecía en el lugar de forma permanente, ya que contaba con un espacio improvisado que utilizaba como vivienda dentro del mismo establecimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Halla sin vida a su hijo en Monclova; se había separado de su esposa

De acuerdo con la información disponible, fue alrededor de las 13:30 horas cuando un compañero acudió al vivero para realizar actividades relacionadas con la venta de plantas y notó que el encargado no respondía. Al intentar despertarlo y observar que no reaccionaba, además de presentar signos visibles de malestar, se realizó el reporte al sistema de emergencias para solicitar apoyo médico y policial.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio minutos después y, tras la valoración correspondiente, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se indicó que el fallecimiento pudo haberse originado por causas naturales, presumiéndose un posible infarto ocurrido mientras se encontraba en reposo.

Elementos de la Policía Municipal procedieron a asegurar el área para preservar la escena conforme a los protocolos establecidos y dieron aviso a la Agencia de Investigación Criminal. Posteriormente, agentes investigadores acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

Personal pericial realizó la documentación del sitio y el levantamiento de indicios, sin que se detectaran señales visibles de violencia en el lugar del hallazgo. Una vez concluidos los trabajos de campo, se autorizó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicarán los estudios legales y médicos que permitirán determinar de manera oficial la causa del fallecimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Coahuila campaña masiva contra el sarampión con 105 mil vacunas

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el hombre permanecía gran parte del día en el vivero y realizaba labores de venta y cuidado de plantas, pernoctando en una estructura improvisada dentro del predio.

El cuerpo quedó a disposición del Ministerio Público, mientras continúan los procedimientos legales correspondientes para el cierre del caso, a la espera del dictamen forense que confirme las causas del deceso.

(Con información de medios locales)