Halla sin vida a su hijo en Monclova; se había separado de su esposa
De manera preliminar, familiares señalaron que el joven atravesaba por un periodo emocional complicado, presuntamente derivado de problemas personales tras su separación conyugal
MONCLOVA, COAH.- La mañana de ayer jueves se registró un hecho que generó movilización policial y consternación entre vecinos de la colonia Lomas de San Miguel, al oriente de Monclova, luego de que un joven de 26 años fuera localizado sin vida al interior de su domicilio.
El hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Saeta, a donde acudió la madre del joven identificado como Carlos Eliud “N”. De acuerdo con la información disponible, la mujer llegó al domicilio con la intención de compartir el desayuno con su hijo, como acostumbraban, sin embargo, al ingresar a una de las habitaciones se percató de que no respondía.
TE PUEDE INTERESAR: Liliana Salinas rinde informe y da resultados sólidos; el DIF es el corazón social de Coahuila, afirma
Ante la situación, familiares fueron alertados y acudieron de inmediato al inmueble con la intención de auxiliarlo. Al constatar que el joven ya no presentaba signos vitales, se realizó el reporte correspondiente al sistema de emergencias 911, solicitando la intervención de las corporaciones de seguridad.
Elementos de la Policía Municipal arribaron minutos después y confirmaron el fallecimiento, procediendo a resguardar el domicilio para preservar la escena conforme a los protocolos establecidos. La vivienda quedó asegurada mientras se llevaban a cabo las diligencias iniciales.
De manera preliminar, se informó que el joven atravesaba por una situación emocional complicada, presuntamente relacionada con problemas personales recientes, por lo que no se descartó que el fallecimiento esté vinculado a una ruptura sentimental. Esta línea forma parte de las indagatorias y no ha sido determinada de manera oficial.
Tras la confirmación del deceso, se solicitó la presencia de la Agencia de Investigación Criminal, cuyos elementos tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.
Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar el levantamiento de indicios, documentar la escena y llevar a cabo las diligencias periciales. Una vez concluidos los trabajos en el domicilio, se autorizó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicarán los estudios legales y médicos de rigor.
Las autoridades continuarán con el procedimiento legal correspondiente a fin de determinar con precisión las causas que derivaron en este fallecimiento.
(Con información de medios locales)