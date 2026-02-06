Halla sin vida a su hijo en Monclova; se había separado de su esposa

MONCLOVA, COAH.- La mañana de ayer jueves se registró un hecho que generó movilización policial y consternación entre vecinos de la colonia Lomas de San Miguel, al oriente de Monclova, luego de que un joven de 26 años fuera localizado sin vida al interior de su domicilio.

El hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Saeta, a donde acudió la madre del joven identificado como Carlos Eliud “N”. De acuerdo con la información disponible, la mujer llegó al domicilio con la intención de compartir el desayuno con su hijo, como acostumbraban, sin embargo, al ingresar a una de las habitaciones se percató de que no respondía.

Ante la situación, familiares fueron alertados y acudieron de inmediato al inmueble con la intención de auxiliarlo. Al constatar que el joven ya no presentaba signos vitales, se realizó el reporte correspondiente al sistema de emergencias 911, solicitando la intervención de las corporaciones de seguridad.

Elementos de la Policía Municipal arribaron minutos después y confirmaron el fallecimiento, procediendo a resguardar el domicilio para preservar la escena conforme a los protocolos establecidos. La vivienda quedó asegurada mientras se llevaban a cabo las diligencias iniciales.