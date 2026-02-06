Anuncia Coahuila campaña masiva contra el sarampión con 105 mil vacunas

Con un stock inicial de 105 mil vacunas, la Secretaría de Salud de Coahuila pondrá en marcha a partir de la próxima semana una campaña de vacunación masiva contra el sarampión, dirigida prioritariamente a niñas, niños y población con esquemas incompletos, como parte de una estrategia preventiva para evitar brotes en la entidad.

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, informó que la jornada se desplegará de manera simultánea en distintas regiones del estado, con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a la inmunización, particularmente en sectores donde se detecte rezago en los esquemas.

La estrategia incluye la instalación de módulos en escuelas, colonias, centros comerciales y puntos de alta afluencia, como la ruta recreativa de Saltillo, además de recorridos casa por casa para identificar a menores y personas que no cuenten con el esquema completo de vacunación.

REFUERZO ESTATAL CON DESPLIEGUE DE PERSONAL

Para garantizar la operatividad de la campaña, la dependencia estatal incorporó a más de 100 nuevas enfermeras, quienes se suman al personal ya existente para conformar brigadas que trabajarán de manera coordinada en diversos municipios.

El titular de Salud precisó que la vacunación se realizará en estrecha coordinación con las instituciones del sector salud y autoridades educativas, con el fin de facilitar el acceso en planteles escolares y fortalecer la cultura preventiva entre la comunidad.

En el caso de menores de edad, será indispensable contar con la autorización expresa de madres y padres de familia, conforme a los protocolos establecidos, a fin de asegurar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias y legales vigentes.

PREVENCIÓN ANTE CONTEXTO REGIONAL

La campaña se refuerza en un contexto regional donde se han detectado casos de sarampión fuera de Coahuila, lo que ha encendido alertas sanitarias en distintas entidades del país. Ante este escenario, la Secretaría de Salud subrayó la importancia de mantener elevados niveles de inmunización, especialmente en población infantil, considerada el grupo clave para evitar la reintroducción y propagación del virus.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede derivar en complicaciones graves, por lo que las autoridades estatales reiteraron el llamado a la población a revisar sus cartillas de vacunación y acudir a los puntos que serán habilitados en los próximos días.

Con esta jornada intensiva, el Gobierno del Estado busca blindar a Coahuila frente a posibles riesgos epidemiológicos y consolidar una cobertura amplia que garantice la protección colectiva.