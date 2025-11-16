Muere hombre por herida de arma blanca en Frontera, Coahuila; hay dos detenidos

Monclova
/ 16 noviembre 2025
    Muere hombre por herida de arma blanca en Frontera, Coahuila; hay dos detenidos
    Elementos de seguridad resguardaron la escena del homicidio mientras agentes de la Fiscalía iniciaban las primeras diligencias. FOTO: LIDIET MEXICANO/VANGUARDIA

Un hombre murió apuñalado durante una riña en la colonia Héroes de Nacozari; dos presuntos involucrados fueron detenidos y el arma asegurada

FRONTERA, COAH.- Un hombre perdió la vida tras sufrir una lesión con un arma blanca durante una riña en la colonia Héroes de Nacozari, en el municipio de Frontera.

El hecho ocurrió la tarde de este domingo, cuando vecinos reportaron a los números de emergencia que una persona se encontraba herida sobre la banqueta, en la esquina de las calles Felipe Pescador y Maquinistas. Al arribar paramédicos y elementos de seguridad, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento del caso y comenzó con la integración de la carpeta correspondiente, con apoyo de la Policía Municipal de Frontera, que fungió como primer respondiente, así como de corporaciones estatales que desplegaron un operativo.

Gracias a la rápida intervención de las autoridades, se logró la detención de dos hombres presuntamente involucrados, además del aseguramiento del arma punzocortante con la que se habría cometido la agresión.

“Ya están asegurados los probables responsables, el arma”, expresó el fiscal general, Federico Fernández Montañez.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni el motivo que originó la riña. La Fiscalía informó que, conforme avancen las investigaciones, se brindará más información oficial.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales institucionales y evitar la difusión de rumores mientras se esclarecen los hechos.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

