Agua para su molino

Una vez más el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a amagar a México, ahora bajo la exigencia de cumplir con la entrega agua bajo los términos del Tratado de 1944.

El republicano amagó que, de no cumplir México, impondrá un arancel del 5 por ciento a importaciones mexicanas.

TE PUEDE INTERESAR: Trump amenaza a México con nuevos aranceles por la continua disputa del Tratado de Aguas en la frontera

TE PUEDE INTERESAR: Ante amago de Trump, busca México negociar para cumplir Tratado de Aguas