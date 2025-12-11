POLITICÓN: Con sello Coahuila, la detención de ‘El Limones’ demuestra efectividad del modelo de seguridad

I. CAÍDA

La influyente revista Forbes publicó ayer su lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo y ubicó en el quinto sitio a la presidenta Claudia Sheinbaum. La publicación destaca, en la biografía de la mandataria, el hecho de haberse convertido en la primera mujer en asumir la titularidad del Poder Ejecutivo en nuestro país, así como su formación académica y su trayectoria en el servicio público, particularmente su paso por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, debe señalarse que la mandataria mexicana descendió un lugar este año, pues en la lista de 2024 apareció en cuarta posición.

II. JAPÓN ARRIBA

La razón del descenso –que también afectó a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni– fue la aparición en la lista de Sanae Takaichi, quien apenas en octubre pasado fue electa como primera ministra de Japón, convirtiéndose en la primera mujer en acceder a dicho cargo. La mandataria nipona fue ubicada en la tercera posición de la lista y eso provocó el desplazamiento de la Presidenta de México.

III. CUESTIÓN DE TIEMPO...

La detención de Édgar “N”, alias “El Limones”, representa una de las acciones más relevantes en años recientes para la región Laguna. Coordinada entre autoridades federales y estatales, la operación fue reconocida públicamente por el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, como ejemplo de colaboración efectiva. Además del arresto, también importa lo que la acción simboliza: se pueden desarticular redes criminales si hay estrategia, voluntad política y canales de comunicación que funcionen. Esta vez se actuó sin alardes ni protagonismos, pero con determinación y eficacia.

IV. REDES PROTEGIDAS

Durante meses, comerciantes e industriales de Torreón y Gómez Palacio denunciaron extorsiones, amenazas y cobros de piso. Coparmex advirtió sobre una red delictiva que operaba con impunidad gracias a vínculos políticos y sindicales. En ese contexto surgió el nombre de Armando Cobián, alias “El Muñeco”, ligado a CATEM y relacionado con “El Limones”. Las fotografías en las que aparecen juntos confirmaron la relación entre ambos. Pero no para ahí.

V. LOS QUE SE DESLINDAN

Édgar “N” fue identificado como operador financiero y jefe de plaza del grupo criminal “Los Cabrera Sarabia”. Su cercanía con personajes de la vida pública incomodó a más de uno. Pedro Haces, diputado federal morenista y dirigente nacional de CATEM, negó cualquier vínculo, aunque circulan fotos en las cuales “El Limones” aparece con camisa del sindicato, al lado del propio Haces y de Cobián. El deslinde fue inmediato, pero ya era tarde: en política, las imágenes pesan más que los comunicados. La negativa de CATEM choca con la realidad por una razón sencilla: las fotos no mienten.

VI. GOBERNABILIDAD, NO DISCURSO

La operación contra “El Limones” refuerza el argumento de que en Coahuila la seguridad se construye con hechos, no con discursos. El Estado se mantiene entre los más seguros del país gracias a una estrategia basada en coordinación, inteligencia y ejecución. Pero nadie se confía: tras este golpe, nos dicen, viene la etapa más compleja, que implica cortar los hilos que quedan y blindar a quienes generan empleo. Cero euforia, más trabajo.

VII. REGRESIÓN AUTORITARIA

En el Centro Cultural Vito Alessio Robles, durante un evento convocado por El Coahuilense, Lorenzo Córdova presentó el libro “La Democracia no se Construyó en un Día”, en coautoría con el periodista Ernesto Núñez. Advirtió que México vive una regresión autoritaria y explicó que la transición democrática descansó en cuatro pilares: apertura política, sistema electoral imparcial, reforma judicial como contrapeso y órganos autónomos. Hoy –sostuvo– los dos últimos ya fueron desmontados: el Judicial, colonizado con la elección de jueces; y los autónomos, desaparecidos o absorbidos por el Ejecutivo. Los dos que quedan en pie, apertura y sistema electoral, serían el siguiente objetivo del llamado “Plan C”.

VIII. LO PEOR DE DOS MUNDOS

En entrevista con VANGUARDIA, Córdova agregó que, a diferencia del viejo PRI –autoritario, pero institucional–, el nuevo régimen tiene vocación autoritaria, pero sin institucionalidad. Estamos, dijo, en una época de caudillos, en la cual la política se ha personalizado y los contrapesos han sido anulados. El Legislativo ya no representa equilibrio y el Judicial está cada vez más politizado. La concentración del poder no sólo avanza: se presume como virtud.

IX. VIOLENCIA GENERA...

El pleito entre el diputado petista Tony Flores y el subsecretario estatal Francisco Tobías ya dejó de ser una bronca política para convertirse en una telenovela de barrio. Tras los insultos lanzados desde un perfil anónimo, presuntamente operado por el subsecretario, las hermanas de Tony fueron el blanco y él respondió retando a golpes. Y ahora quien se subió al ring fue Abraham Tobías: “Ese vato no está solo, tiene hermanos que lo respaldan”, publicó. Como en las malas novelas, todo por defender el “honor” familiar. La violencia, ya se sabe, sólo provoca más violencia.