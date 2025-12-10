Sin riesgo inminente por súper gripe en México, da a conocer Salud Coahuila

Saltillo
/ 10 diciembre 2025
    Sin riesgo inminente por súper gripe en México, da a conocer Salud Coahuila
    Autoridades llaman a mantener medidas de invierno y evitar desinformación. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Salud estatal asegura que el riesgo es bajo y que México no registra casos del rebrote reportado en varios países

Ante la alerta internacional por el rebrote de influenza A (H3N2), conocida como “súper gripe”, la Secretaría de Salud de Coahuila descartó que el virus esté presente en México y aseguró que, por ahora, es remota la posibilidad de que llegue a la entidad.

Aunque varios países del hemisferio norte han registrado un aumento inusual de contagios, el Estado mantiene un escenario epidemiológico estable y sin necesidad de activar un protocolo especial.

La cepa, particularmente la variante denominada “subclado K”, ha repuntado desde finales de noviembre en naciones como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Japón, Canadá, Estados Unidos y territorios del Pacífico. Sin embargo, el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, Iván Alejandro Moscoso, enfatizó que en México no existe ningún aviso, alerta o caso confirmado relacionado con este rebrote.

Recordó que, por temporada invernal, todas las enfermedades respiratorias tienden a aumentar, por lo que se mantienen medidas preventivas habituales, la disponibilidad de vacunas gratuitas y la vigilancia epidemiológica.

“Coahuila está por debajo del promedio de los últimos cinco años tanto en consultas por infección respiratoria viral como en positividad por influenza”, señaló.

La Organización Mundial de la Salud informó recientemente un incremento global del 15% en infecciones respiratorias, aunque no exclusivamente por influenza. Ante ello, se recomienda especial atención a niñas y niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, por ser los grupos con mayor riesgo de complicaciones.

El epidemiólogo coahuilense Emilio Masaki Nakasima coincidió en que no existe motivo para alarmar a la población y calificó los mensajes sensacionalistas como estrategias de mercadotecnia para beneficiar a la industria farmacéutica.

Aseguró que, de acuerdo con patrones previos, un virus como el H3N2 tardaría entre cinco y seis meses en llegar al país, por lo que los avisos de “súper gripe” viajan más rápido que la enfermedad misma.

$!Es importante que se use cubrebocas al menor síntoma de contagio.
Es importante que se use cubrebocas al menor síntoma de contagio. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El especialista llamó a reforzar la promoción de la salud durante la temporada de frío y recomendó medidas básicas: uso de cubrebocas si se presentan síntomas, evitar sitios concurridos, lavado frecuente de manos y mantenerse en casa ante cualquier cuadro respiratorio.

Recalcó que no existe un antiviral curativo específico, por lo que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva.

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

