Exceso de velocidad y alcohol, causas de muerte de las dos mujeres en accidente al sur de Saltillo

La mañana de este domingo dos mujeres perdieron la vida y tres personas resultaron gravemente lesionadas tras un aparatoso accidente vehicular en el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Valle Dorado en Saltillo, en el cual los protagonistas fueron el exceso de velocidad y el alcohol.

En redes sociales, la noticia generó una oleada de mensajes de pésame hacia las familias y de llamados a la conciencia sobre la conducción responsable y el consumo de alcohol.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: fallecen dos mujeres en fatal accidente automovilístico; tres personas más en estado crítico

Los hechos se registraron cerca de las 03:30 horas, cuando un automóvil Volkswagen Jetta con cinco tripulantes, incluyendo a la conductora, se impactó violentamente contra la base de un señalamiento bandera, esto debido al exceso de velocidad y el estado de ebriedad en el que conducía.

El vehículo circulaba de poniente a oriente. La conductora, al intentar incorporarse a la lateral a exceso de velocidad, perdió el control y subió al camellón central.

El impacto fue de tal magnitud que el coche giró 180 grados, quedando atravesado frente al deprimido de Valle Dorado. Dos mujeres que viajaban en el lado derecho murieron casi al instante.

El oficial Andrés Guardiola Acosta, primer respondiente en el lugar de los hechos, confirmó la gravedad del percance al llegar al sitio. “Al arribar al lugar de los hechos, nos percatamos que en el interior del vehículo se encontraban cuatro personas del sexo femenino y un masculino,” declaró el oficial.

Las víctimas mortales son Laura Eugenia Salinas Carranza, de 39 años, y una joven de nombre Adasa Abigaíl Arellano, de 25 años.

El Cuerpo de Bomberos tuvo que utilizar las “quijadas de la vida” para liberar a la conductora y a los otros dos tripulantes atrapados, quienes fueron trasladados al Hospital General. Los lesionados se reportan con un pronóstico médico reservado.

En el sitio, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias y el peritaje correspondiente. El vehículo fue asegurado y los cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo).