Se duplica cumplimiento de verificación vehicular en Saltillo... pero solo llega al 3.7% del parque vehicular

El número de vehículos que pasaron por la verificación ambiental aumentó al doble en Saltillo entre los años 2024 y 2025. De acuerdo a Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Espacios Urbanos, este año se alcanzó la meta de la verificación vehicular.

“Llegamos a 15 mil pasaditos, 15 mil 85 aproximadamente, y pues fue la meta que nos propusimos, lo logramos. El año pasado fueron cerca de 7 mil. Quiero pedirle a la ciudadanía que nos ayude a cumplir nuestras metas. El objetivo es tener una mejor salud y una mejor calidad del aire, es una meta de todos, entonces sólo así podemos incrementarla”, agregó.

Expuso que aunque la Ley de Transporte y Movilidad de Coahuila hace obligatoria la verificación para los vehículos, se busca generar conciencia entre la ciudadanía para que le dé la importancia necesaria a cumplir con este trámite.

También agregó que se analiza para el próximo año contar con un centro de atención más.

“El año que entra vamos a incrementar, esperemos por lo menos un centro más de atención y comúnmente de enero a marzo es muy bajo el costo, incluyendo si el Cabildo lo desea, gratis, esperemos empezar con todo, pero que sea una campaña permanente todos los días y vamos a ir viendo si la conciencia va dando para tener más”, expuso.