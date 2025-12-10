Se duplica cumplimiento de verificación vehicular en Saltillo... pero solo llega al 3.7% del parque vehicular
Esperan que para el 2026 se cuente con un nuevo centro y aumente a 30 mil el número de verificaciones
El número de vehículos que pasaron por la verificación ambiental aumentó al doble en Saltillo entre los años 2024 y 2025. De acuerdo a Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Espacios Urbanos, este año se alcanzó la meta de la verificación vehicular.
“Llegamos a 15 mil pasaditos, 15 mil 85 aproximadamente, y pues fue la meta que nos propusimos, lo logramos. El año pasado fueron cerca de 7 mil. Quiero pedirle a la ciudadanía que nos ayude a cumplir nuestras metas. El objetivo es tener una mejor salud y una mejor calidad del aire, es una meta de todos, entonces sólo así podemos incrementarla”, agregó.
Expuso que aunque la Ley de Transporte y Movilidad de Coahuila hace obligatoria la verificación para los vehículos, se busca generar conciencia entre la ciudadanía para que le dé la importancia necesaria a cumplir con este trámite.
También agregó que se analiza para el próximo año contar con un centro de atención más.
“El año que entra vamos a incrementar, esperemos por lo menos un centro más de atención y comúnmente de enero a marzo es muy bajo el costo, incluyendo si el Cabildo lo desea, gratis, esperemos empezar con todo, pero que sea una campaña permanente todos los días y vamos a ir viendo si la conciencia va dando para tener más”, expuso.
Agregó que la meta para el próximo año es contar con 30 mil vehículos verificados. También destacó que la tecnología de verificación de calidad del aire de los vehículos automotores se modernizó atendiendo con nueva información y en tiempo real los gases contaminantes de los automóviles.
“Estamos pensando redoblar esfuerzos para este tema. Creemos que hay una conciencia nueva ambiental en la ciudadanía”, expuso.
Olache Valdés también comentó recientemente que fueron cerca de 50 vehículos los que se sacaron de circulación por ser altamente contaminantes.
VERIFICADOS EQUIVALEN AL 3.5%
Los 15 mil automóviles verificados durante este 2024 equivalen al 3.5 por ciento del total del parque vehicular que existe en el municipio.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por la capital coahuilense hay 427 mil 146 vehículos de motor registrados en circulación.
Los puntos de verificación se ubican en:
- Parque Hundido
- Fundadores
- República Oriente (atrás del Ateneo)
- Abasolo
- Antonio Cárdenas (por El Chapulín)
Los centros operan de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y los sábados de 8:00 a 13:00 horas.