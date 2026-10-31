Muere joven de 25 años tras volcadura en la carretera 57; regresaba de trabajar en Estados Unidos

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Monclova
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    Muere joven de 25 años tras volcadura en la carretera 57; regresaba de trabajar en Estados Unidos
    La camioneta Ford Expedition terminó volcada a un costado de la carretera federal 57, en el municipio de Escobedo. LIDIET MEXICANO

Un joven de 25 años murió y cuatro de sus compañeros resultaron heridos tras volcar la camioneta en la que regresaban de Estados Unidos, presuntamente por la escasa visibilidad provocada por la neblina

MONCLOVA, COAH.- El regreso a casa terminó en tragedia para Julio César Aguirre Muñoz, de 25 años, quien perdió la vida luego de que la camioneta en la que viajaba volcara sobre la carretera federal 57, cuando regresaba de trabajar en Estados Unidos rumbo a Viesca, Coahuila.

En el accidente, cuatro de sus compañeros resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital de Monclova.

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El fatal percance ocurrió en el kilómetro 56+500, cerca de la Congregación Menonita, en el municipio de Escobedo, donde una densa neblina habría impedido al conductor distinguir el camino mientras descendía por una loma, provocando que la unidad saliera de la carretera y diera varias volteretas.

$!Paramédicos auxiliaron a los cuatro trabajadores lesionados y los trasladaron a un hospital de Monclova.
Paramédicos auxiliaron a los cuatro trabajadores lesionados y los trasladaron a un hospital de Monclova. LIDIET MEXICANO

Julio César viajaba en una camioneta Ford Expedition azul, junto con otros seis compañeros con quienes había trabajado en Wynne, Arkansas, Estados Unidos. Tras el accidente, su cuerpo quedó a varios metros de la unidad, sin que pudiera sobrevivir a las lesiones sufridas.

De acuerdo con la declaración de Jesús Alfredo González Alcocer, de 35 años, quien conducía al momento de la volcadura, el grupo había realizado una parada en una gasolinera de Sabinas, donde Juan Diego de la Rosa, quien manejaba inicialmente, le pidió que tomara el volante debido al cansancio que sentía.

Fue así como Jesús Alfredo continuó el trayecto hacia Viesca, pero al llegar al tramo del kilómetro 56+500 se encontró con una espesa neblina que reducía considerablemente la visibilidad. Al no distinguir adecuadamente el camino, la camioneta terminó fuera de la cinta asfáltica y volcó.

En el lugar, cuatro de los ocupantes fueron auxiliados por paramédicos de Protección Civil de Escobedo y del Grupo de Urgencias Básicas de Coahuila (GUBC). Gerardo González, Maximiliano Gándara, Francisco Calvillo y Francisco Almaraz fueron trasladados al Hospital Amparo Pape de Benavides, en Monclova.

En tanto, Juan Diego de la Rosa fue reportado sin lesiones y el conductor permaneció en el sitio para proporcionar su versión de los hechos a las autoridades.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Región Carbonífera, acudieron para tomar conocimiento del fallecimiento, mientras que Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo de Julio César fue trasladado a una funeraria para la práctica de la necropsia de ley.

La tragedia dejó a una familia de Viesca esperando el regreso de un joven que había salido a trabajar al extranjero y que, cuando finalmente emprendía el camino de vuelta a casa, perdió la vida en uno de los tramos de la carretera 57.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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