Supervisa Carlos Villarreal 7 obras en Monclova por casi 5 millones de pesos

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Monclova
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    Supervisa Carlos Villarreal 7 obras en Monclova por casi 5 millones de pesos
    Carlos Villarreal recorrió siete proyectos de infraestructura básica, educativa y deportiva en distintos sectores de Monclova. CORTESÍA

Los trabajos incluyen rehabilitación de redes de agua y drenaje, mejoras escolares y construcción de espacios deportivos

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, supervisó del 26 de octubre al 1 de noviembre 7 proyectos de infraestructura básica, educativa y deportiva, que en conjunto representan una inversión cercana a los 5 millones de pesos.

Los trabajos se desarrollan en distintos sectores de la ciudad como parte de la estrategia “Prendamos Monclova”, mediante la cual el Ayuntamiento busca atender necesidades de servicios públicos y mejorar los espacios destinados a la convivencia y el desarrollo de las familias.

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En materia de infraestructura básica, el recorrido incluyó la rehabilitación de la línea de agua potable en la calle Paseo del Valle, en la colonia Miravalle, entre Lucio Blanco y Paseo de las Yucas.

También se supervisó la construcción de la red de drenaje en la calle Mutualismo, en la zona centro, entre Progreso y Garita, así como la rehabilitación de la línea de agua potable en la calle Álamo, en la colonia 23 de Abril, entre Margarito Menor y Calle 1.

MEJORAN PLANTELES Y ÁREAS DEPORTIVAS

En el rubro educativo, Villarreal revisó los trabajos de construcción de una techumbre estructural en la Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza, obra destinada a mejorar las condiciones para las actividades escolares.

Mientras que en materia deportiva se supervisó la construcción de una cancha de futbol en el CEDIF Norte, la rehabilitación de la cancha de la colonia Primero de Mayo y la construcción de un nuevo espacio deportivo en la Plaza Valle Nogalar, ubicada en la colonia Chinameca.

$!Las obras supervisadas durante la última semana representan recursos cercanos a los cinco millones de pesos.
Las obras supervisadas durante la última semana representan recursos cercanos a los cinco millones de pesos. CORTESÍA

El Alcalde señaló que estos proyectos se realizan con el propósito de atender las necesidades de infraestructura en los diferentes sectores de Monclova.

“Seguimos trabajando en equipo para que las obras se traduzcan en beneficios para las familias de Monclova. Con ‘Prendamos Monclova’ estamos atendiendo necesidades de servicios básicos, mejorando espacios educativos y fortaleciendo las áreas deportivas para que nuestras familias cuenten con mejores lugares para vivir, aprender y convivir”, expresó.

$!Monclova contará con nuevos espacios y canchas rehabilitadas para actividades deportivas y recreativas.
Monclova contará con nuevos espacios y canchas rehabilitadas para actividades deportivas y recreativas. CORTESÍA

El Gobierno Municipal informó que mantendrá los recorridos de supervisión y el trabajo coordinado con la administración estatal para dar seguimiento a los proyectos y verificar el avance de las obras en beneficio de la población.

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