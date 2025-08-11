Muere joven motociclista y otro queda grave en accidente en Frontera; presuntamente ebrios

Monclova
/ 11 agosto 2025
    Muere joven motociclista y otro queda grave en accidente en Frontera; presuntamente ebrios
    El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense tras el trágico percance. FOTO: REDES SOCIALES

Una curva tomada a alta velocidad habría desencadenado el fatal choque en la colonia Pemex

FRONTERA, COAH.– Un trágico accidente ocurrido durante la madrugada en la carretera 30, a la altura de la colonia Pemex, en Frontera, dejó como saldo un joven muerto y otro gravemente herido. El percance se registró alrededor de las 04:11 horas de este domingo, cuando la motocicleta en la que viajaban dos hombres se impactó contra el camellón central y la base de una luminaria, provocando una fuerte escena en el lugar.

El conductor, identificado como Juan Antonio ¨N¨, de 18 años, circulaba en dirección poniente a exceso de velocidad. Según los primeros reportes de Protección Civil y Bomberos, él y su acompañante presuntamente habían consumido alcohol antes del incidente. El golpe contra el poste de concreto le causó un traumatismo craneoencefálico severo y una herida profunda en el cuello. Pese a portar casco de seguridad, perdió la vida de manera instantánea.

TE PUEDE INTERESAR: Coronan a Esmeralda Rojas; ya es la nueva Reina del Adulto Mayor en Ciudad Frontera

A pocos metros, los cuerpos de auxilio localizaron a Orlando Iván ¨N¨, de 21 años, tendido sobre el pavimento e inconsciente. No portaba casco y presentaba múltiples lesiones, entre ellas fracturas de cráneo y pelvis, así como neumotórax. Fue estabilizado en el lugar y trasladado en estado crítico a la clínica 07 del IMSS, donde ingresó de inmediato a quirófano.

Testigos informaron que ambos jóvenes regresaban a su domicilio en la colonia Aviación tras asistir a una reunión con amigos. Apenas una semana antes, Juan Antonio había adquirido la motocicleta. El accidente ocurrió al pasar la calle Progreso, donde perdió el control en una curva.

Elementos de Seguridad Pública acordonaron la zona para las diligencias de ley, mientras personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo. Familiares del joven fallecido acudieron al sitio, consternados por la repentina tragedia.

El hecho provocó que las autoridades municipales anunciaran operativos especiales para prevenir percances de motociclistas en la región. El caso se suma a otro accidente registrado en San Buenaventura, donde un menor resultó herido tras derrapar su motocicleta.

Este incidente deja una nueva advertencia sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y sin las medidas de protección adecuadas.

(Con información de medios locales)

