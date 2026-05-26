Muere mecánico horas después de quedar prensado bajo un camión en Monclova

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    Muere mecánico horas después de quedar prensado bajo un camión en Monclova
    La víctima fue trasladada a un hospital del IMSS para recibir atención médica especializada; sin embargo, las lesiones internas que sufrió resultaron fatales horas más tarde. ARCHIVO

Las autoridades ministeriales mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias ante la falla del sistema de soporte durante las labores de reparación

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como una jornada de trabajo terminó en tragedia para un mecánico de 55 años que perdió la vida tras sufrir un grave accidente mientras realizaba reparaciones a una unidad de transporte de pasajeros en la colonia Eliseo Mendoza Berrueto, en Monclova.

El incidente se registró durante la tarde del lunes en un inmueble ubicado sobre la calle C-13, donde el trabajador efectuaba labores de mantenimiento en la parte inferior de un camión. En circunstancias que son materia de investigación, el sistema utilizado para sostener la pesada unidad cedió de manera repentina, provocando que el vehículo descendiera y atrapara al hombre.

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La emergencia generó una rápida reacción entre personas que se encontraban en el lugar. Al percatarse de lo ocurrido, compañeros de trabajo y algunos vecinos se movilizaron para intentar liberar al lesionado mientras solicitaban ayuda a través de los números de emergencia.

A pesar de la magnitud del accidente, la víctima permaneció consciente durante los primeros minutos posteriores al aplastamiento. Sin embargo, presentaba severas complicaciones físicas derivadas de las lesiones sufridas en el torso, situación que obligó a acelerar su traslado para recibir atención médica especializada.

Inicialmente fue llevado a una unidad hospitalaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde recibió las primeras atenciones. Debido a la gravedad de su estado de salud, posteriormente fue canalizado al Hospital General de Zona Número 7 del IMSS, donde médicos continuaron con los esfuerzos para estabilizarlo.

Horas después, el personal médico confirmó el fallecimiento de Daniel Mata, identificado como la víctima del accidente laboral. De acuerdo con los reportes, las lesiones internas provocadas por el aplastamiento comprometieron órganos vitales, impidiendo su recuperación.

Tras confirmarse el deceso, agentes de investigación fueron notificados para iniciar las actuaciones correspondientes. Personal de la Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento de los hechos y abrió las indagatorias para establecer con precisión las circunstancias en que ocurrió el accidente.

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Como parte de las investigaciones, las autoridades también buscan esclarecer las condiciones en las que se realizaban las reparaciones a la unidad de pasajeros y determinar los factores que derivaron en la falla del mecanismo de soporte.

Mientras tanto, familiares acudieron al hospital tras recibir la noticia del fallecimiento, en tanto que el caso quedó en manos de las autoridades ministeriales, que continuarán con la integración de los dictámenes periciales para documentar lo sucedido en este accidente que cobró la vida de un trabajador monclovense.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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