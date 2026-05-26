Muere mecánico horas después de quedar prensado bajo un camión en Monclova

El incidente se registró durante la tarde del lunes en un inmueble ubicado sobre la calle C-13, donde el trabajador efectuaba labores de mantenimiento en la parte inferior de un camión. En circunstancias que son materia de investigación, el sistema utilizado para sostener la pesada unidad cedió de manera repentina, provocando que el vehículo descendiera y atrapara al hombre.

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como una jornada de trabajo terminó en tragedia para un mecánico de 55 años que perdió la vida tras sufrir un grave accidente mientras realizaba reparaciones a una unidad de transporte de pasajeros en la colonia Eliseo Mendoza Berrueto, en Monclova .

La emergencia generó una rápida reacción entre personas que se encontraban en el lugar. Al percatarse de lo ocurrido, compañeros de trabajo y algunos vecinos se movilizaron para intentar liberar al lesionado mientras solicitaban ayuda a través de los números de emergencia.

A pesar de la magnitud del accidente, la víctima permaneció consciente durante los primeros minutos posteriores al aplastamiento. Sin embargo, presentaba severas complicaciones físicas derivadas de las lesiones sufridas en el torso, situación que obligó a acelerar su traslado para recibir atención médica especializada.

Inicialmente fue llevado a una unidad hospitalaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde recibió las primeras atenciones. Debido a la gravedad de su estado de salud, posteriormente fue canalizado al Hospital General de Zona Número 7 del IMSS, donde médicos continuaron con los esfuerzos para estabilizarlo.

Horas después, el personal médico confirmó el fallecimiento de Daniel Mata, identificado como la víctima del accidente laboral. De acuerdo con los reportes, las lesiones internas provocadas por el aplastamiento comprometieron órganos vitales, impidiendo su recuperación.

Tras confirmarse el deceso, agentes de investigación fueron notificados para iniciar las actuaciones correspondientes. Personal de la Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento de los hechos y abrió las indagatorias para establecer con precisión las circunstancias en que ocurrió el accidente.