Muere menor tras aparatosa volcadura en Monclova; dos más lesionados

MONCLOVA, COAH.- Un accidente vial de gran magnitud registrado durante la madrugada en Monclova dejó como saldo un menor de edad sin vida y dos adolescentes severamente lesionados, luego de que el vehículo en el que viajaban se impactara y volcara tras circular a exceso de velocidad y no respetar semáforos en rojo.

El percance ocurrió antes del amanecer sobre el bulevar San José, en el tramo que conecta con la avenida Miguel de la Madrid y la carretera estatal número 24, metros antes del cruce con el libramiento Eliseo Mendoza Berrueto. De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil involucrado fue un Suzuki Ignis color azul, en el que viajaban tres jóvenes de 16 años de edad.

El conductor, identificado como Daniel ¨N¨, circulaba en presunto estado de ebriedad y a alta velocidad con dirección al poniente. Testigos señalaron que el vehículo ignoró varios semáforos en rojo antes de que el conductor perdiera el control de la unidad, lo que provocó que saliera de la carpeta asfáltica y diera varias volteretas de manera aparatosa.

A consecuencia del impacto, uno de los tripulantes, Axel ¨N¨, salió proyectado del vehículo y quedó tendido a más de 15 metros del punto donde terminó la unidad volcada. El adolescente fue localizado con lesiones graves y trasladado de urgencia por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana a la Clínica 7 del IMSS, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento. Axel era hijo del regidor de Monclova, Genaro Soto.

Otro de los ocupantes, identificado como Eduardo ¨N¨, quedó prensado al interior del automóvil, por lo que fue necesario el uso de equipo hidráulico por parte de los cuerpos de rescate para lograr su liberación. El joven fue trasladado a un hospital para su valoración médica.

El conductor permaneció atrapado en la unidad hasta la llegada de los cuerpos de auxilio y posteriormente fue llevado al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde ingresó con traumatismo craneoencefálico.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados. La zona fue acordonada por agentes de Control de Peritaje y policías estatales, quienes realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del vehículo siniestrado a un corralón.

Las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades en torno a este hecho, ocurrido en una de las vialidades más transitadas de la ciudad.

(Con información de medios locales)