$!Tercera tormenta invernal ocasionará lluvia engelante en Coahuila y otros estados; dejará de afectar a México por la tarde

Este día, la tercera tormenta invernal de la temporada se desplazará sobre el norte del territorio mexicano, continuará interaccionando con un río atmosférico ocasionando lluvias y chubascos en dicha región, así como caída de nieve o aguanieve, durante la mañana, en zonas de Sonora y Chihuahua; además de lluvia engelante en zonas de Durango, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Durante la tarde, la tercera tormenta invernal se desplazará hacia el centro de Estado Unidos y dejará de afectar a México. Por otra parte, el frente frío número 30 recorrerá el noreste y oriente de la República Mexicana, interaccionará con el río atmosférico, que cruzará desde el occidente hasta el noreste del país, y con un canal de baja presión, que se extenderá sobre el sureste de México, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas. La masa de aire ártico asociada al frente originará descenso de temperatura en el noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional; así como evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la madrugada del lunes hacia el istmo y golfo de Tehuantepec; además de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

TE PUEDE INTERESAR: Activan operativo en Coahuila por Frente Frío 30; prevén posible aguanieve, fuertes vientos y lluvias FRENTE FRÍO #30 Durante el lunes y martes, el frente frío #30 se desplazará sobre el sur del golfo de México, sureste del país y la península de Yucatán, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas a torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La masa de aire ártico asociada al frente mantendrá ambiente muy frío a gélido, con bancos de niebla matutinos, sobre entidades de la Mesa del Norte, la Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional, incluyendo el Valle de México; además de evento de “Norte” muy fuerte a intenso con oleaje elevado en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán y el istmo y golfo de Tehuantepec. Asimismo, en el transcurso del lunes, prevalecerá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba. El miércoles, el frente frío #30 adquirirá características de estacionario sobre el mar Caribe, dejando de afectar México. Por su parte, la masa de aire ártico empezará a modificar sus características térmicas favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas en el noreste, centro, oriente y sureste del país, manteniéndose ambiente frío a muy frío en el noroeste y norte de la República Mexicana; en interacción con un canal de baja presión en el sureste mexicano ocasionarán viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, de 50 a 70 km/h en el litoral del golfo de México; y de 30 a 50 km/h en la península de Yucatán. En el periodo de pronóstico, prevalecerá escasa probabilidad de lluvias en estados del noroeste, norte, centro, occidente y sur del territorio mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día con nubles y claros a soleado, así como neblina por la noche. La temperatura máxima alcanzará los 21 °C, mientras que la mínima será de 3 °C. Ramos Arizpe se espera un día soleado con nubes y claros a parcialmente nuboso. La temperatura máxima será de 20 °C, mientras que la mínima será de 3 °C. Torreón tendrá un día soleado. La temperatura máxima alcanzará los 22 °C, mientras que la mínima será de 7 °C. En Monclova se espera un día cubierto con nubes y claros hasta soleado. La temperatura máxima será de 9 °C, mientras que la mínima será de 0 °C. Piedras Negras disfrutará de un día soleado con nubes y claros ha parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 7 °C, mientras que la mínima será de -3 °C.

LLUVIA - Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Oaxaca.

- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (Huasteca, sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas), Tabasco y Chiapas.

- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca).

- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro y Campeche.<br /> - Posible caída de nieve o aguanieve, durante la mañana: zonas de Sonora y Chihuahua, así como en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

- Lluvia engelante: Durango, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención! Saltillo enfrentará drástico descenso de temperatura a partir del domingo a mediodía

TEMPERATURA - Máximas de 35 a 40 °C: Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas (istmo).

- Máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

- Mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila.

- Mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora y Nuevo León.

- Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

- Mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México. Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica. VIENTO Y OLEAJE - Evento de “Norte” de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: Tamaulipas y Veracruz; extendiéndose durante la madrugada del lunes: istmo y golfo de Tehuantepec.

- Viento de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

- Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato.

- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

- Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz.

- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura, durante la madrugada del lunes: golfo de Tehuantepec. Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. TE PUEDE INTERESAR: Tercera tormenta invernal provocará frío extremo, lluvias intensas y posible nevada en el noroeste de México

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte. ¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío. TE PUEDE INTERESAR: Alerta por frío extremo en Monclova: prevén hasta -2 grados ¿QUÉ ES UNA TORMENTA INVERNAL? Una tormenta invernal es un fenómeno meteorológico caracterizado por bajas temperaturas, fuertes nevadas, vientos intensos, hielo y, en algunos casos, lluvias heladas. Este tipo de tormentas puede causar varios efectos adversos, como cortes de energía, dificultad en las vías de transporte y problemas en infraestructuras debido a la acumulación de nieve o hielo. Las tormentas invernales pueden presentar diferentes formas de precipitación, que incluyen: • Nieve: Precipitación en forma de cristales de hielo que cae cuando las temperaturas están por debajo del punto de congelación. • Aguanieve: Mezcla de nieve y agua que suele caer cuando las temperaturas están cerca del punto de congelación. • Lluvia helada: Gotas de lluvia que se congelan al impactar superficies frías, creando una capa de hielo resbaladizo. • Vientos fuertes: Las tormentas invernales suelen ir acompañadas de ráfagas de viento que agravan la sensación térmica y dificultan la visibilidad en zonas nevadas.

¿QUÉ HACER EN CASO DE TORMENTA INVERNAL? 1. Durante la Tormenta (En Interiores) * Abríguese bien: Vístase con varias capas de ropa suelta, ligera y cálida, en lugar de una sola capa pesada. * Manténgase informado: Escuche la radio o televisión para recibir información de emergencia y alertas meteorológicas. * Asegure su casa: -Cierre las habitaciones innecesarias para conservar el calor. -Ponga toallas o trapos en las grietas debajo de las puertas. - Cierre las cortinas o persianas para mantener el calor. * Calefacción y seguridad: - Tenga cuidado con los calentadores portátiles y chimeneas. Mantenga todo lo inflamable a una distancia mínima de 1 metro (3 pies). - NO use estufas de gas, hornos o parrillas para calentar su casa, ya que esto conlleva riesgo de incendio e intoxicación por monóxido de carbono. * Proteja las tuberías: Deje los grifos interiores goteando ligeramente para permitir la circulación del agua y prevenir que se congelen y revienten. Abra las puertas de los gabinetes debajo de los fregaderos para que el aire caliente circule. 2. Peligros del Frío * Esté atento a los signos de: - Hipotermia (enfriamiento corporal): Escalofríos incontrolables, pérdida de memoria, desorientación, habla indistinta, somnolencia. Si sospecha de hipotermia, lleve a la persona a un lugar cálido, quítele la ropa mojada y caliente el centro de su cuerpo (pecho, cuello, cabeza, ingle). - Congelación: Pérdida de sensación y apariencia blanquecina o pálida en extremidades como dedos, lóbulos de las orejas o punta de la nariz. Busque atención médica inmediatamente. 3. Si Debe Salir o Palear Nieve * Evite el esfuerzo excesivo: Palear nieve pesada, empujar un auto o caminar en nieve profunda puede causar un ataque al corazón, especialmente si no está en buen estado de salud. * Vístase adecuadamente: Cúbrase todas las partes expuestas, incluyendo nariz, orejas, mentón y dedos. Use capas de ropa abrigada y seca, un gorro y botas resistentes al agua. 4. Conducción: * Evite viajar si es posible. * Si debe conducir, hágalo con extrema precaución, use cadenas en los neumáticos si es necesario, y mantenga el tanque de gasolina casi lleno. TE PUEDE INTERESAR: Justificarán en Torreón las faltas escolares por bajas temperaturas