‘Por primera vez en la historia, Coahuila queda como el estado más seguro del país’: Manolo Jiménez

El mandatario estatal destacó que se trata de un resultado histórico dentro de los 15 años que lleva realizándose esta medición de seguridad en el país, al señalar que Coahuila ha registrado un avance durante la presente administración y que actualmente se encuentra por encima de la media nacional.

En una reunión de seguridad celebrada la mañana de este lunes 21 de septiembre en el Palacio de Gobierno de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que la entidad se posicionó, por primera vez, en el primer lugar nacional en percepción de seguridad, de acuerdo con la encuesta elaborada por el Inegi.

“Nos toca a nosotros, como el gran equipo de seguridad de Coahuila, pues recibir esta encuesta 2026, donde Coahuila, por primera vez en la historia, queda como el estado más seguro del país”, expresó Jiménez Salinas durante el mensaje ofrecido a medios de comunicación.

Al presentar los indicadores de las cinco entidades con mayor percepción de seguridad, el Ejecutivo estatal señaló que Coahuila registró 71.5% de población que se siente segura, seguido de Yucatán, con 63.8%; Aguascalientes, con 57.8%; Querétaro, con 53.4%, y Baja California Sur, con 49.4%.

Jiménez Salinas también comparó el resultado actual con el registrado al inicio de su administración, en 2023, cuando Coahuila ocupaba el tercer lugar nacional con 53.7% de percepción de seguridad.

De acuerdo con el gobernador, desde entonces el indicador ha aumentado alrededor de 18 puntos porcentuales, al pasar de 53.7% a 71.5%.

Asimismo, reconoció la participación coordinada de las instituciones militares, federales, estatales y municipales en las labores de seguridad, y señaló que alrededor de 12 mil elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, las fiscalías y las corporaciones policiales participan en las acciones de vigilancia y prevención en la entidad.

El mandatario también destacó la coordinación con autoridades de Estados Unidos y Texas como parte de una estrategia binacional en materia de seguridad.

“Existe también una estrategia binacional tanto con el Gobierno de Estados Unidos, así como con el Gobierno de Texas. Así que el día de hoy reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con una gran coordinación por la seguridad de nuestro estado”, afirmó.

Jiménez Salinas señaló además que para 2027 se contempla destinar recursos para fortalecer el equipamiento, adquirir patrullas, ampliar infraestructura y utilizar tecnología en las labores de seguridad.