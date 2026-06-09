Recortan horarios de clase en Coahuila para ver juego inaugural de México en el Mundial

La disposición fue tomada tras una serie de evaluaciones institucionales lideradas por el Ejecutivo estatal. Jiménez Salinas detalló que el cambio de horario se determinó de manera conjunta, tras dialogar con familias, alumnos, maestros y autoridades educativas.

El gobernador de Coahuila , Manolo Jiménez Salinas, anunció que el próximo jueves 11 de junio se implementará un ajuste general en los horarios de las escuelas de educación básica de la entidad. Esta medida tiene como propósito permitir que los estudiantes puedan presenciar el partido de la Selección Mexicana en el arranque del torneo mundialista.

“Con la familia, las solicitudes de alumnos, algunos maestros, haciendo la consulta debida con el secretario de Educación y haciendo las consultas correspondientes con todos los que forman parte de estas decisiones, ya se tomó la decisión de manera general y consensada”, expresó.

De acuerdo con el mandatario, el beneficio aplicará de forma directa para los planteles públicos y privados de educación básica en la entidad.

“Después, el jueves, nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes de primaria y secundaria podrán salir a las 12 del mediodía”, especificó el gobernador respecto al horario de salida del turno matutino.

El ajuste busca sincronizar el tiempo libre de los alumnos con la transmisión televisiva del debut del representativo nacional. El mandatario coahuilense subrayó que la flexibilización de la jornada escolar se diseñó “para que puedan estar viendo a la Selección a la 13:00 horas y apoyar a nuestro querido México”.

Para los estudiantes inscritos en el horario vespertino, la dinámica de ingreso también sufrirá modificaciones durante esa jornada. Jiménez Salinas aclaró que las actividades no se suspenderán, sino que se recorrerán de forma institucional.

“Y para los de la tarde, entran a las 15:30 horas”, señaló.

Por otra parte, los niveles educativos medio superior y superior no estarán sujetos de manera obligatoria a esta disposición estatal. El mandatario precisó que la decisión quedará a consideración de cada institución educativa.

“En la parte de media superior y superior, es decisión de cada plantel”, indicó.

La autonomía de gestión permitirá a las preparatorias y universidades determinar sus propias dinámicas internas para el jueves. Al referirse a las autoridades educativas del nivel profesional, el titular del Ejecutivo estatal concluyó que “eso ya lo decidirán ustedes como universidad”.