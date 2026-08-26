¿Necesitas consulta, vacunas o estudios? Llevarán Brigada de Salud y Seguridad a Monclova

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Monclova
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    ¿Necesitas consulta, vacunas o estudios? Llevarán Brigada de Salud y Seguridad a Monclova
    La brigada ofrecerá servicios de salud como consulta general, vacunación, detecciones y estudios preventivos durante este viernes en Monclova. COTRESÍA

La jornada se realizará este viernes de 9:00 a 16:00 horas e incluirá servicios para las familias, atención a mascotas y acciones contra enfermedades transmitidas por vector

MONCLOVA, COAH.- Una Brigada de Salud y Seguridad ofrecerá este viernes 28 de agosto diversos servicios médicos y preventivos para las familias de Monclova, además de atención para mascotas y acciones de prevención contra enfermedades transmitidas por vector.

La jornada se realizará de 9:00 a 16:00 horas en el Auditorio Salvador Kamar Apud del COBAC Carmen Elizondo Ancira, de acuerdo con la convocatoria difundida por autoridades estatales.

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Entre los servicios de salud anunciados se encuentran consulta general, pruebas de Papanicolaou, mastografías y exploración clínica de mama.

También se ofrecerá vacunación universal, detección de diabetes e hipertensión, así como pruebas rápidas de VIH y hepatitis.

La brigada contará además con una Unidad Móvil de Prevención, en la que se desarrollarán actividades interactivas y se proporcionará información enfocada en la prevención.

TAMBIÉN HABRÁ ATENCIÓN PARA MASCOTAS

Las familias podrán llevar a sus animales de compañía para recibir vacunación antirrábica, desparasitación contra garrapatas, así como revisión y atención de heridas.

$!La jornada también contempla vacunación antirrábica, desparasitación y atención de heridas para animales de compañía.
La jornada también contempla vacunación antirrábica, desparasitación y atención de heridas para animales de compañía. CORTESÍA

La jornada contempla además acciones para prevenir enfermedades transmitidas por vector en el entorno, entre ellas control larvario, entrega de abate, descacharrización y fumigación.

La convocatoria invita a las familias a acudir durante el horario establecido para acceder a los diferentes servicios que estarán disponibles durante la brigada.

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Temas


Brigadas
Prevención
Salud Pública

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Monclova

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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