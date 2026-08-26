¿Necesitas consulta, vacunas o estudios? Llevarán Brigada de Salud y Seguridad a Monclova
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La jornada se realizará este viernes de 9:00 a 16:00 horas e incluirá servicios para las familias, atención a mascotas y acciones contra enfermedades transmitidas por vector
MONCLOVA, COAH.- Una Brigada de Salud y Seguridad ofrecerá este viernes 28 de agosto diversos servicios médicos y preventivos para las familias de Monclova, además de atención para mascotas y acciones de prevención contra enfermedades transmitidas por vector.
La jornada se realizará de 9:00 a 16:00 horas en el Auditorio Salvador Kamar Apud del COBAC Carmen Elizondo Ancira, de acuerdo con la convocatoria difundida por autoridades estatales.
Entre los servicios de salud anunciados se encuentran consulta general, pruebas de Papanicolaou, mastografías y exploración clínica de mama.
También se ofrecerá vacunación universal, detección de diabetes e hipertensión, así como pruebas rápidas de VIH y hepatitis.
La brigada contará además con una Unidad Móvil de Prevención, en la que se desarrollarán actividades interactivas y se proporcionará información enfocada en la prevención.
TAMBIÉN HABRÁ ATENCIÓN PARA MASCOTAS
Las familias podrán llevar a sus animales de compañía para recibir vacunación antirrábica, desparasitación contra garrapatas, así como revisión y atención de heridas.
La jornada contempla además acciones para prevenir enfermedades transmitidas por vector en el entorno, entre ellas control larvario, entrega de abate, descacharrización y fumigación.
La convocatoria invita a las familias a acudir durante el horario establecido para acceder a los diferentes servicios que estarán disponibles durante la brigada.