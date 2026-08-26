Entrega Carlos Villarreal más de 200 minisplits a escuelas de Monclova previo al nuevo ciclo escolar

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    Entrega Carlos Villarreal más de 200 minisplits a escuelas de Monclova previo al nuevo ciclo escolar
    Los equipos serán distribuidos entre escuelas de la ciudad previo al inicio del nuevo ciclo escolar. LIDIET MEXICANO

Los equipos serán distribuidos entre planteles de nivel básico para mejorar las condiciones en las aulas ante las altas temperaturas

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, encabezó la entrega de más de 200 minisplits destinados a escuelas de nivel básico de la ciudad, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de las aulas ante las altas temperaturas.

Los equipos serán distribuidos en planteles educativos y permitirán contar con espacios más dignos y confortables para estudiantes, maestras y maestros durante el ciclo escolar.

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Durante el evento se destacó que esta acción se realiza mediante la coordinación entre el Gobierno Municipal, el Gobierno de Coahuila y Mejora Coahuila, con el objetivo de atender necesidades de infraestructura que impactan directamente en las comunidades escolares.

Carlos Villarreal Pérez señaló que la educación representa una de las mejores inversiones para Monclova, por lo que su administración continuará trabajando de manera coordinada con autoridades educativas, sociedades de padres de familia y los distintos órdenes de gobierno para fortalecer las condiciones de los planteles.

“Yo tengo esa plena certeza de que la mejor inversión es en la educación; lo que podamos hacer para el fortalecimiento de nuestras niñas, niños y jóvenes, que son el futuro de nuestra ciudad”, afirmó.

El alcalde agradeció el trabajo coordinado con Abraham Segundo González Ruiz, director de Servicios Educativos en la Región Centro; Clara Yuridia Briceño Hernández, directora de Educación en Monclova; así como con Jorge Alberto Piñones Aruaga, coordinador general de Mejora Coahuila, y sus equipos de trabajo para hacer posible la entrega.

$!Durante 2025 se entregaron otros 200 minisplits a planteles educativos, de acuerdo con autoridades estatales.
Durante 2025 se entregaron otros 200 minisplits a planteles educativos, de acuerdo con autoridades estatales. LIDIET MEXICANO

Asimismo, destacó que durante este miércoles y jueves se realizará la distribución de los más de 200 minisplits en los planteles beneficiados, buscando que Monclova sea ejemplo para que otros municipios puedan sumarse a este tipo de acciones en favor de la infraestructura educativa.

BUSCAN MEJORAR CONDICIONES EN LAS AULAS

Jorge Alberto Piñones Aruaga, coordinador general de Mejora Coahuila, informó que los más de 200 equipos beneficiarán a más de 200 escuelas e instituciones educativas de nivel básico.

Señaló que esta acción forma parte del trabajo coordinado impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas con los municipios, para atender las necesidades de las comunidades y mejorar los espacios donde estudian y trabajan niñas, niños, jóvenes y docentes.

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Sergio Cisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, resaltó que el programa permite mitigar las altas temperaturas que se registran en Monclova, y recordó que recientemente se alcanzaron hasta 43 grados centígrados.

Destacó que durante 2025 se entregaron otros 200 minisplits y consideró que la continuidad del programa demuestra el compromiso de las autoridades con la educación.

En representación de los directores de las instituciones educativas, Estrella Ballesteros Torres agradeció el apoyo para mejorar las condiciones de las aulas y señaló que contar con espacios climatizados permite a los alumnos concentrarse mejor, cuidar su salud y desarrollar sus actividades en un ambiente más seguro y cómodo.

$!Autoridades municipales, estatales y educativas participaron en la entrega de más de 200 minisplits destinados a planteles de nivel básico de Monclova.
Autoridades municipales, estatales y educativas participaron en la entrega de más de 200 minisplits destinados a planteles de nivel básico de Monclova. LIDIET MEXICANO

Abraham Segundo González Ruiz, director de Servicios Educativos en la Región Centro, reconoció al alcalde Carlos Villarreal como un aliado de la educación y destacó que esta entrega permitirá iniciar el ciclo escolar con mejores condiciones para las comunidades educativas.

Durante el evento se realizó la entrega simbólica de los primeros equipos a representantes del Centro de Atención Infantil número 3, el Jardín de Niños Emiliano Zapata, la Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza y la Secundaria Juan Gil González número 1.

Las autoridades señalaron que posteriormente se continuará con la entrega de los minisplits al resto de los planteles beneficiados.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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