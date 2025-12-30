Ni brindis ni exceso en Monclova: la economía enfría el consumo de alcohol en diciembre

Monclova
/ 30 diciembre 2025
    Ni brindis ni exceso en Monclova: la economía enfría el consumo de alcohol en diciembre
    La venta de bebidas alcohólicas no registró el repunte habitual durante las fiestas de fin de año. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Comerciantes reportan ventas por debajo de lo esperado pese a la temporada decembrina y permisos especiales

MONCLOVA, COAH.- La complicada situación económica que atraviesa la región ha comenzado a impactar de manera directa en distintos giros comerciales, entre ellos la venta de bebidas alcohólicas, que durante este mes de diciembre no ha registrado el incremento habitual asociado a las celebraciones de fin de año.

Andrés Sáenz Armendáriz, coordinador de Padrones de la Secretaría de Finanzas, informó que, pese a que los establecimientos han operado con normalidad e incluso con permisos de ampliación de horario, el consumo se ha mantenido por debajo de los niveles observados en años anteriores.

“El movimiento ha estado tranquilo. Los propios comerciantes nos han comentado que las ventas no han sido las esperadas; se nota que la gente está siendo más cuidadosa con su dinero”, señaló el funcionario.

Explicó que esta baja en el consumo está estrechamente relacionada con la situación económica que enfrentan muchas familias, quienes, aun recibiendo aguinaldos u otros ingresos extraordinarios, han optado por priorizar gastos básicos y compromisos esenciales antes que destinar recursos al consumo de alcohol.

“La economía no está al cien por ciento y eso se refleja en el comportamiento de la gente. Aunque reciben un ingreso extra, lo administran mejor y evitan gastar de más”, agregó.

En cuanto a los permisos especiales otorgados durante la temporada decembrina, Sáenz Armendáriz aclaró que estos se tramitan directamente ante los municipios y no ante la Secretaría de Finanzas, aunque reconoció que varios negocios han buscado regularizar su situación para operar dentro del marco legal.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a mantener un consumo responsable durante lo que resta del mes y a cerrar el año con prudencia, recordando que las celebraciones decembrinas aún continúan.

Temas


Alcohol
Bebidas
consumo de alcohol

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

