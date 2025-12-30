El pavo desaparece de anaqueles tras Navidad y para Año Nuevo Saltillo cambia el menú

Saltillo
/ 30 diciembre 2025
    El pavo desaparece de anaqueles tras Navidad y para Año Nuevo Saltillo cambia el menú
    Cortes de carne y cabrito ganan espacio en carnicerías locales. FOTO: VANGUARDIA/HOMERO SÁNCHEZ

La falta de pavos enteros en tiendas formales impulsa a las familias a optar por puerco, cabrito o carne de res para despedir el 2025

Después de las cenas navideñas, los refrigeradores de supermercados ubicados al norte, centro y oriente de Saltillo dejaron de exhibir el tradicional pavo entero, uno de los productos más buscados durante la temporada decembrina.

De acuerdo con empleados de estos establecimientos, las existencias se agotaron antes de Navidad y desde entonces se mantienen disponibles solo algunos productos como piernas navideñas.

$!Cortes de carne y cabrito ganan espacio en carnicerías locales.
Cortes de carne y cabrito ganan espacio en carnicerías locales. FOTO: VANGUARDIA/HOMERO SÁNCHEZ

Durante un recorrido realizado por diversas tiendas hasta el fin de semana, todavía era posible encontrar algunos pavos enteros de manera limitada; sin embargo, para este martes ya no había disponibilidad en los principales supermercados.

Ante la escasez en tiendas formales, algunas personas han comenzado a ofrecer pavos a través de redes sociales, principalmente como venta directa entre particulares.

Por otro lado, quienes se dedican a la preparación de cenas para eventos y reuniones familiares señalaron que sus pedidos se cerraron desde el pasado fin de semana, por lo que ya no cuentan con disponibilidad para nuevas solicitudes.

$!Solo productos alternativos permanecen disponibles en los refrigeradores.
Solo productos alternativos permanecen disponibles en los refrigeradores. FOTO: VANGUARDIA/HOMERO SÁNCHEZ

Esta situación ha obligado a las familias que aún no definen su menú de fin de año a considerar otras opciones para la cena de Año Nuevo.

En este contexto, el puerco, el cabrito y la carne de res se han convertido en las principales alternativas para quienes buscan resolver la cena de último momento.

Estos productos han ganado presencia en los anaqueles y carnicerías, convirtiéndose en las opciones más recurridas para despedir el año ante la ausencia del tradicional pavo.

Temas


Año Nuevo
Cenas
Celebraciones

Localizaciones


Saltillo

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

