El pavo desaparece de anaqueles tras Navidad y para Año Nuevo Saltillo cambia el menú

Después de las cenas navideñas, los refrigeradores de supermercados ubicados al norte, centro y oriente de Saltillo dejaron de exhibir el tradicional pavo entero, uno de los productos más buscados durante la temporada decembrina. De acuerdo con empleados de estos establecimientos, las existencias se agotaron antes de Navidad y desde entonces se mantienen disponibles solo algunos productos como piernas navideñas. TE PUEDE INTERESAR: Un periódico oculto por casi un siglo revela el Saltillo de 1928

Durante un recorrido realizado por diversas tiendas hasta el fin de semana, todavía era posible encontrar algunos pavos enteros de manera limitada; sin embargo, para este martes ya no había disponibilidad en los principales supermercados. Ante la escasez en tiendas formales, algunas personas han comenzado a ofrecer pavos a través de redes sociales, principalmente como venta directa entre particulares. Por otro lado, quienes se dedican a la preparación de cenas para eventos y reuniones familiares señalaron que sus pedidos se cerraron desde el pasado fin de semana, por lo que ya no cuentan con disponibilidad para nuevas solicitudes.