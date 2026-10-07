Niega madre ataque contra su hija de 13 años tras reporte al 911, en Monclova

El aviso fue recibido alrededor de las 00:45 horas de ayer martes, cuando operadores del 911 fueron alertados sobre una situación presuntamente ocurrida dentro de una vivienda ubicada en el sector.

MONCLOVA, COAH.- Una llamada al sistema de emergencias movilizó durante la madrugada a elementos de la Policía Municipal de Monclova hacia la colonia Miguel Hidalgo, donde se advertía sobre una supuesta agresión en contra de una adolescente de 13 años; sin embargo, al verificar el domicilio, la madre de la menor negó que hubiera ocurrido algún ataque.

La información inicial señalaba que un hombre, identificado únicamente mediante un apodo, habría ingresado al domicilio y cometido actos indebidos contra la adolescente. También se indicó que la menor tiene una condición de discapacidad y que esta circunstancia supuestamente habría sido aprovechada por el señalado.

El reporte provocó que vecinos intentaran ubicar al hombre señalado, quien de acuerdo con la versión recibida por los operadores ya no se encontraba en el lugar cuando las autoridades fueron alertadas.

Ante la naturaleza del aviso, los agentes municipales acudieron hasta el cruce de las calles 20 de Noviembre y 21 de Marzo para verificar directamente la situación y establecer si existía algún riesgo para la menor o su familia.

Una vez en el domicilio, los policías entrevistaron a la madre de la adolescente, quien negó de manera categórica que su hija hubiera sido víctima de alguna agresión. La mujer aseguró que los hechos descritos en la llamada no habían ocurrido.

Los oficiales realizaron las primeras diligencias en el sitio y no localizaron elementos que permitieran confirmar la versión recibida a través del número de emergencias. Por ello, el incidente quedó asentado únicamente como un reporte, sin que hasta ese momento existiera una denuncia formal por los hechos señalados.

Las autoridades mantienen abierta la posibilidad de atender cualquier nuevo aviso relacionado con la menor y recomendaron a la familia solicitar apoyo de inmediato ante cualquier situación que pudiera representar un riesgo.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que la adolescente haya sido víctima de una agresión, por lo que los señalamientos realizados inicialmente al 911 permanecen sin corroborar.

(Con información de medios locales)