Región Centro: 68 cateos este año; el cristal encabeza los decomisos

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    Región Centro: 68 cateos este año; el cristal encabeza los decomisos
    Los operativos se realizan tras verificar los reportes ciudadanos y obtener una orden judicial para ingresar a los domicilios. LIDIET MEXICANO

La Fiscalía ha asegurado alrededor de 20 kilos de drogas en 68 cateos realizados este año; pide a la ciudadanía reportar puntos de venta de forma anónima

El cristal se mantiene como la droga que más decomisa la Fiscalía General del Estado durante los cateos en los municipios de la Región Centro, donde también se han asegurado cocaína y marihuana.

Este año se han realizado 68 cateos en Monclova, Castaños y Frontera con resultados positivos, en los que se han asegurado alrededor de 20 kilos de diferentes drogas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/refuerzan-policia-de-monclova-con-100-nuevos-elementos-PN23956832

El delegado de la FGE, Everardo Lazo Chapa, señaló que el combate a la venta de narcóticos es una de las principales líneas de acción de la corporación, a partir de reportes ciudadanos que permiten ubicar posibles puntos de distribución.

Lazo Chapa explicó que los reportes pueden realizarse de manera anónima y son investigados por la Agencia de Investigación Criminal, cuyos elementos verifican la información antes de solicitar ante un juez la autorización para ingresar a un domicilio. “Nosotros no requerimos que la persona esté presente para hacer la denuncia”, dijo el delegado.

$!El delegado de la FGE, Everardo Lazo Chapa, llamó a la ciudadanía a reportar de forma anónima los puntos de venta de droga.
El delegado de la FGE, Everardo Lazo Chapa, llamó a la ciudadanía a reportar de forma anónima los puntos de venta de droga. LIDIET MEXICANO

Una vez que los agentes corroboran indicios de venta de narcóticos, elaboran el informe correspondiente y la Fiscalía solicita la orden de cateo ante la autoridad judicial.

El funcionario llamó a la población a continuar reportando cualquier sitio donde se sospeche de la venta de droga, al señalar que la colaboración ciudadana ha permitido avanzar en las investigaciones y concretar los operativos.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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