Región Centro: 68 cateos este año; el cristal encabeza los decomisos
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La Fiscalía ha asegurado alrededor de 20 kilos de drogas en 68 cateos realizados este año; pide a la ciudadanía reportar puntos de venta de forma anónima
El cristal se mantiene como la droga que más decomisa la Fiscalía General del Estado durante los cateos en los municipios de la Región Centro, donde también se han asegurado cocaína y marihuana.
Este año se han realizado 68 cateos en Monclova, Castaños y Frontera con resultados positivos, en los que se han asegurado alrededor de 20 kilos de diferentes drogas.
El delegado de la FGE, Everardo Lazo Chapa, señaló que el combate a la venta de narcóticos es una de las principales líneas de acción de la corporación, a partir de reportes ciudadanos que permiten ubicar posibles puntos de distribución.
Lazo Chapa explicó que los reportes pueden realizarse de manera anónima y son investigados por la Agencia de Investigación Criminal, cuyos elementos verifican la información antes de solicitar ante un juez la autorización para ingresar a un domicilio. “Nosotros no requerimos que la persona esté presente para hacer la denuncia”, dijo el delegado.
Una vez que los agentes corroboran indicios de venta de narcóticos, elaboran el informe correspondiente y la Fiscalía solicita la orden de cateo ante la autoridad judicial.
El funcionario llamó a la población a continuar reportando cualquier sitio donde se sospeche de la venta de droga, al señalar que la colaboración ciudadana ha permitido avanzar en las investigaciones y concretar los operativos.