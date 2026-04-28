Niegan prisión preventiva a mujer acusada de robo en Casa Edith de Monclova; juez le impone brazalete y embargo

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Monclova
/ 28 abril 2026
    Niegan prisión preventiva a mujer acusada de robo en Casa Edith de Monclova; juez le impone brazalete y embargo
    Eliza “N” continuará su proceso legal en libertad luego de que el juez rechazó enviarla a prisión preventiva por el presunto robo en Casa Edith. LIDIET MEXICANO

MONCLOVA, COAH.- Luego de la audiencia inicial celebrada la tarde de este martes, un juez determinó que Eliza “N” continúe su proceso legal en libertad, al rechazar la solicitud de prisión preventiva promovida por el Ministerio Público al considerar que resultaba una medida cautelar desproporcionada.

La mujer, detenida el pasado fin de semana por elementos de Seguridad Pública tras una acusación de robo en el negocio Casa Edith, compareció ante el juez Óscar Cadena, donde la Fiscalía expuso que el delito que se le atribuye corresponde a una cuantía menor, aunque con el agravante de presunto abuso de confianza.

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Durante la diligencia judicial también se ventiló que, como parte de las investigaciones en curso, existe una segunda carpeta que podría involucrar un monto cercano a los 2.9 millones de pesos; sin embargo, dicho expediente aún no ha sido judicializado ni integrado en su totalidad.

Como parte de la resolución, el juez ordenó que la imputada enfrente el procedimiento fuera del centro penitenciario, pero bajo una serie de restricciones, entre ellas el uso obligatorio de un brazalete electrónico con monitoreo permanente, la prohibición de salir del estado sin autorización judicial y la orden de no acercarse al establecimiento afectado.

$!Familiares, amistades y personas cercanas a Eliza “N” acudieron a respaldarla durante la audiencia, manifestando confianza en que podrá demostrar su inocencia conforme avance el proceso judicial.
Familiares, amistades y personas cercanas a Eliza “N” acudieron a respaldarla durante la audiencia, manifestando confianza en que podrá demostrar su inocencia conforme avance el proceso judicial. LIDIET MEXICANO

Asimismo, deberá hacer entrega de sus documentos migratorios y se decretó un embargo precautorio sobre su vivienda como garantía para asegurar su comparecencia durante el desarrollo del proceso penal.

El abogado defensor, Gerardo Alvarado Piña, sostuvo que se acreditó ante la autoridad judicial que su representada presenta problemas de salud, además de argumentar que la medida de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía no guardaba proporcionalidad con el señalamiento formulado.

La defensa insistió en que Eliza “N” tiene la intención de enfrentar el procedimiento y esclarecer los hechos, mientras que será en un plazo de 144 horas cuando se celebre la audiencia de vinculación o no a proceso, donde se definirá su situación jurídica.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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