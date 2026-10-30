No permitirán curiosos ni gente que quiera ingresar a panteones de Monclova en Halloween

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    No permitirán curiosos ni gente que quiera ingresar a panteones de Monclova en Halloween
    El Panteón Guadalupe es uno de los espacios municipales donde se reforzará la seguridad durante las festividades de Halloween y Día de Muertos. LIDIET MEXICANO

El administrador de los cementerios, Jesús Delgado, advirtió que no se permitirá el acceso a quienes busquen alterar el orden; a partir del 1 de noviembre extenderán el horario hasta las 19:00 horas

MONCLOVA, COAH.- No se permitirá el ingreso de personas que pretendan realizar actividades relacionadas con Halloween en los panteones municipales de Monclova, ni siquiera de quienes intenten entrar por simple curiosidad, pues se reforzará la vigilancia para evitar que se altere la tranquilidad de estos espacios.

Jesús Delgado, administrador de los cementerios, advirtió que no se permitirá que los jóvenes ingresen disfrazados, realicen bromas, asusten a los visitantes o lleven a cabo cualquier actividad alusiva a esta festividad. Recordó que estos lugares están destinados a honrar y recordar a los seres queridos que ya fallecieron.

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Quienes intenten entrar con estas intenciones serán detenidos en el acceso. Si logran ingresar y comienzan a causar desorden o daños, serán retirados del lugar por el personal de seguridad, e incluso podrían ser puestos a disposición de las autoridades dependiendo de su comportamiento.

El funcionario aclaró que no existe una sanción económica específica para este tipo de conductas; sin embargo, las indicaciones serán claras: no se permitirá que permanezcan dentro de las instalaciones quienes pretendan alterar el orden.

$!Entre las reglas de los cementerios se encuentra el no pisar las tumbas, así como evitar el ingreso de alimentos, bebidas embriagantes y la entrada a vendedores.
Entre las reglas de los cementerios se encuentra el no pisar las tumbas, así como evitar el ingreso de alimentos, bebidas embriagantes y la entrada a vendedores. LIDIET MEXICANO

En cuanto a los horarios por la temporada, informó que el 30 de octubre los panteones cerrarán sus puertas a las 19:00 horas. A partir del 1 de noviembre, se mantendrán abiertos de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche para recibir a las familias que acudan a visitar a sus difuntos.

Finalmente, Delgado hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las tradiciones mexicanas y comprender que los panteones de Monclova son espacios de respeto, donde las familias acuden a recordar con cariño a quienes se adelantaron en el camino.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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