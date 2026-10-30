No permitirán curiosos ni gente que quiera ingresar a panteones de Monclova en Halloween

MONCLOVA, COAH.- No se permitirá el ingreso de personas que pretendan realizar actividades relacionadas con Halloween en los panteones municipales de Monclova, ni siquiera de quienes intenten entrar por simple curiosidad, pues se reforzará la vigilancia para evitar que se altere la tranquilidad de estos espacios. Jesús Delgado, administrador de los cementerios, advirtió que no se permitirá que los jóvenes ingresen disfrazados, realicen bromas, asusten a los visitantes o lleven a cabo cualquier actividad alusiva a esta festividad. Recordó que estos lugares están destinados a honrar y recordar a los seres queridos que ya fallecieron.

Quienes intenten entrar con estas intenciones serán detenidos en el acceso. Si logran ingresar y comienzan a causar desorden o daños, serán retirados del lugar por el personal de seguridad, e incluso podrían ser puestos a disposición de las autoridades dependiendo de su comportamiento. El funcionario aclaró que no existe una sanción económica específica para este tipo de conductas; sin embargo, las indicaciones serán claras: no se permitirá que permanezcan dentro de las instalaciones quienes pretendan alterar el orden.

En cuanto a los horarios por la temporada, informó que el 30 de octubre los panteones cerrarán sus puertas a las 19:00 horas. A partir del 1 de noviembre, se mantendrán abiertos de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche para recibir a las familias que acudan a visitar a sus difuntos. Finalmente, Delgado hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las tradiciones mexicanas y comprender que los panteones de Monclova son espacios de respeto, donde las familias acuden a recordar con cariño a quienes se adelantaron en el camino.