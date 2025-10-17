Obtienen acta constitutiva Colectivo de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El colectivo “Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos Región Centro de Coahuila” dio un paso fundamental al recibir su acta constitutiva, documento que formaliza su existencia legal y le permitirá gestionar de manera directa ante las autoridades estatales la participación en búsquedas oficiales en Coahuila.

De acuerdo con su presidenta, Nancy Elizabeth Ramón Hernández, la obtención del acta —que tuvo un costo de 15 mil pesos— era un requisito indispensable exigido por el Gobierno de Coahuila para que el grupo pueda ser reconocido formalmente como colectivo de búsqueda.

La agrupación, integrada por 35 familias de la Región Centro, representa a madres, padres, hermanas e hijos que buscan a sus seres queridos desaparecidos, algunos desde hace más de una década. En varios casos, una sola familia busca hasta tres personas, lo que refleja la magnitud de la crisis en el norte del estado.

En un comunicado a medios locales, el colectivo expresó que “hoy empezamos su búsqueda con determinaicion y esperanza. Hoy hemos dado un paso importante con el acta que nos permite seguir adelante legalmente hablando. Es irónico que se nos pida un papel para buscarlos, mientras que aquellos que se los llevaron, no necesitaron ninguno para hacerlo. Pero el colectivo decidió hacer las cosas bien desde el principio. Cumplimos con este requisito de la autoridad. Y ahora, estén donde estén, vamos por ustedes, vamos a encontrarles”.

Ramón Hernández detalló que el siguiente paso será enviar esta actualización a Saltillo para obtener el reconocimiento oficial como colectivo de Monclova y coordinar sus primeras búsquedas durante las primeras semanas de noviembre. Entre los puntos identificados para iniciar búsquedas se encuentran el ejido El Oro y el libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde existen indicios de posibles fosas clandestinas.

“Nuestras familias necesitan esta tranquilidad y nosotras no descansaremos hasta lograrlo. Sabemos que en este camino encontraremos no solo nuestros familiares sino muchos otros que son extrañados por sus familias, que son esperados en sus hogares”, comentaron en dicho comunicado.

Con su formalización, las familias esperan fortalecer la colaboración con la Fiscalía y acceder a mecanismos que garanticen una búsqueda más eficaz y con respaldo institucional.

El colectivo concluyó que “hacemos un llamado a la sociedad: si tienes un familiar desaparecido, únete a nosotros; si no lo tienes pero tienes el deseo de apoyarnos, hazlo. No nos dejen solas en esta difícil lucha. Juntos podemos lograr mucho más. Los huesos pulverizados y sepultados son semillas de lucha, de esperanza. Nos han dado un motivo nuevo para seguir adelante. Para no rendirnos”.

(Con información de medios locales)