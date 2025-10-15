Invita colectivo de búsqueda a conversatorio internacional en materia de desapariciones

El martes 21 de octubre, a las 11 horas, el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (Fuundec-Fundem) invita a la comunidad de Saltillo a la Facultad de Ciencias Sociales para un conversatorio con expertos en las luchas sociales de los familiares de personas desaparecidas.

En el conversatorio también estará presente Thomas Aureliani, investigador de la Universidad de Milán, Italia. Es autor del libro “Los queremos de vuelta: la movilización de las familias de los desaparecidos en México”, publicado en 2022 por la editorial Meltemi.

La obra de Aureliani analiza los procesos históricos y sociales de las acciones colectivas que han realizado las familias de desaparecidos en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”. Centrándose en los derechos humanos y las movilizaciones sociales, el autor trabajó de manera estrecha con el colectivo Fuundec-Fundem para concluir esta investigación.