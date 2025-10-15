Invita colectivo de búsqueda a conversatorio internacional en materia de desapariciones

Saltillo
/ 15 octubre 2025
    Invita colectivo de búsqueda a conversatorio internacional en materia de desapariciones
    “El Estado Mexicano debe realizar acciones extraordinarias ante esta situación que no es normal ni debe normalizarse. Es su responsabilidad”, sentenció el colectivo. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

El investigador Thomas Aureliani, de la Universidad de Milán, analizará el papel de las movilizaciones sociales en México por los desaparecidos

El martes 21 de octubre, a las 11 horas, el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (Fuundec-Fundem) invita a la comunidad de Saltillo a la Facultad de Ciencias Sociales para un conversatorio con expertos en las luchas sociales de los familiares de personas desaparecidas.

En el conversatorio también estará presente Thomas Aureliani, investigador de la Universidad de Milán, Italia. Es autor del libro “Los queremos de vuelta: la movilización de las familias de los desaparecidos en México”, publicado en 2022 por la editorial Meltemi.

La obra de Aureliani analiza los procesos históricos y sociales de las acciones colectivas que han realizado las familias de desaparecidos en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”. Centrándose en los derechos humanos y las movilizaciones sociales, el autor trabajó de manera estrecha con el colectivo Fuundec-Fundem para concluir esta investigación.

A su vez, estará la Dra. Machelly Flores, directora de la Facultad mencionada y que también es experta en la materia. Ambos académicos discutirán las implicaciones sociopolíticas de las desapariciones en México y sus movilizaciones sociales para exigir Verdad, Justicia, Reparación y No Olvido.

En Facebook, el colectivo Fuundec-Fundem comentó que “seguiremos denunciando las desapariciones en México. Nunca será suficiente lo que se hace ni lo que se ha hecho mientras existan. El Estado Mexicano debe realizar acciones extraordinarias ante esta situación que no es normal ni debe normalizarse. Es su responsabilidad”.

El conversatorio será un lugar de reflexión para la comunidad saltillense sobre una problemática que sigue ensanchándose en varios territorios del país. No obstante, eventos de esta clase permiten imaginar alternativas de acción social y colectiva.

Temas


Desapariciones
Seguridad
movimientos sociales

Localizaciones


Saltillo

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

