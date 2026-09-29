Oferta por AHMSA de Domínguez Arteaga contrasta con las fortunas de los empresarios más ricos de México

MONCLOVA, COAH.— La oferta de mil 400 millones de dólares presentada por José Arturo Domínguez Arteaga para adquirir Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa) colocó de golpe a un empresario de bajo perfil público en una operación comparable, por su tamaño, con cualquiera de las más grandes fortunas de negocios en México. La dimensión resulta más clara al contrastarla con Rufino Vigil González, conocido como el “Rey del Acero”, ubicado en el sitio 9 de los empresarios más ricos de México. Forbes lo ubica en 2026 con un patrimonio estimado en 3,100 millones de dólares, frente a 2,600 millones de 2025. Es mil 700 millones de dólares más rico que los mil 400 millones de dólares ofrecidos por Domínguez/CIESA por AHMSA.

La riqueza de Vigil proviene de Industrias CH, considerada por Forbes como la principal productora de aceros especiales de Norteamérica y de perfiles comerciales y estructurales en México. Industrias CH produce aceros largos, varilla, alambrón, perfiles, tubería y aceros especiales, con presencia en México, Estados Unidos, Canadá y Brasil. La empresa reporta una capacidad anual de alrededor de 7.2 millones de toneladas. Vigil, el multimillonario vinculado al acero, tiene una historia directa en Coahuila y particularmente en la zona Monclova-Frontera. En 1993, Industrias CH adquirió Procarsa, una planta dedicada a la fabricación de tubería de gran diámetro ubicada en Ciudad Frontera.

La empresa posteriormente amplió su presencia mediante distintas adquisiciones del sector siderúrgico, entre ellas Grupo Simec. Grupo Simec, por su parte, es la principal subsidiaria de Industrias CH. ICH adquirió 82.5% de sus acciones en 2001. Simec se dedica a producir, procesar y distribuir aceros especiales y perfiles estructurales, y opera en México, Estados Unidos y Brasil. A partir de su incorporación al grupo, se convirtió en una de las principales plataformas de expansión internacional de ICH. Simec ha crecido mediante compras relevantes: en 2004 adquirió activos de Grupo Sidenor en Tlaxcala y Puebla; en 2005 compró Republic Engineered Products, hoy Republic Steel, con plantas en Estados Unidos y Canadá; posteriormente incorporó Aceros DM en San Luis Potosí y realizó nuevas inversiones y adquisiciones en Brasil.

Esa trayectoria convirtió a ICH-Simec en uno de los grupos siderúrgicos mexicanos con mayor capacidad industrial y experiencia comprobada en comprar, integrar y operar acereras. En términos simples: Industrias CH es la empresa matriz; Grupo Simec es su principal brazo siderúrgico operativo. Ese historial permite dimensionar el tipo de capital que tradicionalmente participa en operaciones siderúrgicas de gran escala: patrimonio multimillonario identificado, plantas productivas, experiencia comprando compañías del ramo y una trayectoria financiera rastreable. Frente a ese perfil aparece el postor nacido en Morelia, Michoacán hace 77 años, Domínguez Arteaga, quien el viernes pasado ofreció 1,400 millones de dólares por AHMSA. La propuesta lo dejó como finalista, pero la operación todavía no está concretada. El valor mínimo de referencia fijado para la subasta de AHMSA y Minera del Norte (Minosa) era de mil 127 millones 378 mil dólares. Esa cantidad correspondía al 85% del valor total de los activos considerado dentro de las bases del procedimiento. Domínguez ofreció, sin sustento financiero que lo garantizara, mil 400 millones de dólares, que significan 272 millones 622 mil dólares por encima del mínimo establecido. Aproximadamente 24.2% arriba del precio mínimo de salida. El empresario moreliano ahora cuenta con el plazo de 10 días hábiles, a partir del viernes 25 de septiembre, para cubrir una garantía de seriedad de 56.368 millones de dólares y, posteriormente, 90 días para pagar la totalidad del precio ofrecido, según lo ratificó la jueza del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, Ruth Haggi Huerta García. El contraste entre empresarios no significa que Domínguez carezca de recursos. Forbes no constituye “per se” un padrón exhaustivo de todas las fortunas existentes y una compra corporativa puede estructurarse con capital propio, deuda, socios o fondos de inversión. Pero la información pública disponible sobre CIESA no permite, por ahora, identificar recursos propios cercanos a los mil 400 millones de dólares. LO ÚNICO QUE SÍ SE PUEDE VALIDAR: SU CONSTITUCIÓN Una revisión del Registro Público de Comercio realizado por VANGUARDIA, confirmó que Construcciones e Ingenierías Electromecánicas S.A de C.V. fue constituida en 2002 y que posteriormente, en 2014, amplió su objeto social hacia minería, fundición y comercialización de minerales. CIESA Desarrollo S.A. de C.V. fue constituida apenas el 9 de septiembre de 2026 en Morelia, Michoacán, es decir, 16 días antes de la subasta de AHMSA del 25 de septiembre. En esa sociedad, José Arturo Domínguez Arteaga aparece como administrador único y Christian Domínguez Ruiz como apoderado. Esta nueva empresa tiene un objeto social muy amplio: exploración, extracción y procesamiento de minerales; producción y comercialización de hierro y acero; construcción y operación de infraestructura ferroviaria; generación y almacenamiento de energía; servicios de ingeniería minera, metalúrgica, siderúrgica, ferroviaria, civil, mecánica, eléctrica, industrial y ambiental. También quedó facultada para adquirir plantas, terrenos, instalaciones industriales, acciones de otras compañías, formar alianzas y contratar créditos y financiamientos. RIQUEZAS EQUIPARABLES La comparación entre Vigil y Domínguez es relevante: la oferta del empresario michoacano, ingeniero mecánico por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, equivale aproximadamente sólo al 45% de toda la fortuna que Forbes atribuye al capitalino, graduado de ingeniería civil en la Universidad Iberoamericana, Rufino Vigil. Lo ofrecido por Domínguez, también es similar al patrimonio completo de algunos integrantes del ranking de multimillonarios mexicanos. Por ejemplo: La oferta de mil 400 millones de dólares por AHMSA de Domínguez equivale exactamente a la fortuna estimada de Karen Virginia Beckmann Legorreta, vinculada a Becle y José Cuervo, ubicada en el lugar 22 del ranking Forbes México 2026.

La cifra queda apenas 200 mdd por debajo de Agustín Coppel Luken, integrante de Grupo Coppel y colocado en el sitio 19 con mil 600 mdd, y 200 mdd por encima de Alfredo Harp Helú, empresario de inversiones financieras y deportivas, ubicado en el lugar 23 con mil 200 mdd, así como de Eugenio Baeza Fares, fundador de Grupo Bafar, quien ocupa el sitio 24 con una fortuna estimada también en mil 200 mdd. Ni Rufino Vigil ni Grupo Simec figuraron entre los seis postores precalificados por el juzgado para adquirir AHMSA y Minera del Norte, pese a que el empresario posee una de las mayores fortunas del país y controla uno de los principales grupos siderúrgicos de Norteamérica. Frente a ese poderoso perfil surge una pregunta inevitable: ¿por qué un empresario con ese músculo financiero, experiencia siderúrgica y conocimiento de la región no apareció entre los interesados en participar directamente en el rescate de AHMSA? EL PERFIL DE LOS POSTORES Los seis postores precalificados para la subasta de AHMSA y Minosa fueron perfiles muy distintos: Argentem Creek Partners, fondo estadounidense especializado en mercados emergentes y situaciones especiales, con experiencia previa vinculada a AHMSA; Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), empresa mexicana con menor información financiera pública disponible y encabezada por José Arturo Domínguez. La Compañía Yepal, relacionada con actividades mineras y suministro de carbón; Lance Internacional, en asociación con Grupo Metals-Mex, vinculada al empresario Efraín Rodríguez y al comercio de minerales; Trust Empresarial Mexicano, representado por César Nolasco Mancha, que informó tener recursos en un fondo de inversión en Nueva York para cubrir la garantía; y Octavio Pous Escalante, quien se postuló como persona física y sobre quien existe nula información pública respecto a patrimonio, financiamiento o experiencia siderúrgica. La precalificación, por sí sola, no acreditaba que los seis tuvieran recursos suficientes para comprar y reactivar AHMSA; únicamente los habilitaba para avanzar dentro del procedimiento, sujeto al cumplimiento de la garantía de seriedad y demás requisitos financieros. Hasta ahora no existe evidencia confiable de que Vigil, Industrias CH o Grupo Simec hubieran estado en algún momento interesado en la compra de AHMSA. En cambio, sí existe, una proximidad industrial histórica con la región: son competidores dentro del sector acerero mexicano, tiene operaciones en Coahuila y varias décadas de experiencia en adquisiciones siderúrgicas. Por ello, el punto decisivo ya no está en las declaraciones posteriores a la subasta, ni creerle si podrá llevar al agua que promete a Monclova. El punto medular está en la certeza del dinero: el depósito de los 56.368 millones de dólares será la primera prueba verificable de que la oferta de CIESA cuenta con respaldo financiero suficiente. Después vendrá el reto mayor: acreditar y desembolsar los mil 400 millones comprometidos. INQUIETUDES Y DUDAS Las inquietudes, sin embargo, resultan relevante: uno de los mayores empresarios del acero en México no figuró entre los postores, mientras que José Arturo Domínguez, con un perfil patrimonial mucho menos visible públicamente, presentó una oferta de 1,400 millones de dólares por AHMSA. En una industria donde nombres como Rufino Vigil han construido fortunas multimillonarias durante décadas, la aparición de un comprador con menor exposición pública no invalida la propuesta. Pero sí hace indispensable responder una pregunta que hasta ahora permanece abierta: ¿quién financia realmente la operación con la que José Arturo Domínguez de CIESA pretende quedarse con AHMSA?

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