Dakar 2026: Cuatro coahuilenses representarán a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud

La entidad aportará tres atletas y un entrenador a la competencia internacional, con participación en básquetbol 3x3 y béisbol 5. Dos de las seleccionadas son originarias de Saltillo y las otras dos representantes provienen de Piedras Negras.

Coahuila tendrá presencia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con cuatro representantes que formarán parte de la delegación mexicana en la justa que se celebrará del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal.

Su clasificación a Dakar representa la continuidad de un proceso que las llevó a competir por un lugar dentro del representativo nacional y ahora tendrán la oportunidad de disputar un torneo que reunirá a deportistas juveniles de distintos países.

En el básquetbol 3x3, Maya Pimentel Alfonso y Vania González Betancourt fueron convocadas para integrar la Selección Mexicana. Ambas son jugadoras de Saltillo y forman parte de la Academia de Básquetbol del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec), desde donde han desarrollado parte de su formación deportiva.

La representación coahuilense también estará presente en el béisbol 5, disciplina en la que Érika Michel Solís Covarrubias fue seleccionada para defender los colores de México. La jugadora originaria de Piedras Negras compartirá equipo con el también coahuilense José Luis Salinas Martínez, quien acudirá como entrenador de la selección nacional.

De esta manera, Piedras Negras tendrá presencia tanto en la cancha como en el cuerpo técnico, mientras que Saltillo contará con dos jugadoras dentro del equipo mexicano de básquetbol 3x3.

Dakar 2026 marcará además un momento particular para los Juegos Olímpicos de la Juventud, ya que será la primera edición de este evento que se lleve a cabo en territorio africano. Se trata de la cuarta edición de la justa, que reunirá a representantes de más de 200 países en 35 disciplinas deportivas.

México acudirá con una delegación cercana a los 65 deportistas, cuyas edades estarán entre los 14 y 18 años. Dentro de ese grupo estarán los tres atletas coahuilenses que consiguieron un lugar en las selecciones nacionales.

Para Coahuila, la cita también permitirá dar seguimiento al desarrollo de jóvenes que han encontrado en sus respectivas disciplinas una vía para competir a nivel nacional y ahora tendrán como siguiente escenario un evento internacional.

Maya Pimentel, Vania González y Érika Solís serán las encargadas de competir, mientras que José Luis Salinas acompañará desde el banquillo al equipo mexicano de béisbol 5.

Con cuatro integrantes, Coahuila se sumará así a la delegación que viajará a Senegal para una edición que abrirá una nueva etapa en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud.