El petróleo se dispara por encima de los 107 dólares después de que Trump rechazara el acuerdo de paz con Irán

El precio del petróleo superó los 107 dólares por barril el lunes tras conocerse que el presidente Trump rechazó una propuesta de paz iraní y espera reanudar los ataques estadounidenses después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, lo que amenaza con mantener la inflación alta durante más tiempo. Los futuros del crudo Brent subieron un 2.6% hasta los 107.02 dólares por barril antes de cerrar con una subida de casi el 1% a 105. 28 dólares, y el West Texas Intermediate subió un 2.7% hasta los 94,91 dólares antes de cerrar con una ligera ganancia a 92. 60 dólares.

Según la AAA, el precio promedio nacional de la gasolina alcanzó los 4.48 dólares por galón, muy por encima del promedio anterior a la guerra, que era de 2,98 dólares por galón en febrero y de 3,13 dólares en septiembre del año pasado. El elevado coste de la energía ha sido el principal motor de la inflación en los últimos meses, y los economistas han advertido que podría extenderse fácilmente a otros sectores, provocando un aumento de los precios de los alimentos y la ropa, entre otros productos. El índice Dow Jones Industrial Average cayó 349 puntos, o un 0.7%, el lunes por la mañana, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq se desplomaron un 0.8% y un 0.9%, respectivamente. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron ligeramente ante la preocupación de los inversores de que un conflicto prolongado en Oriente Medio pudiera mantener la inflación persistentemente alta, lo que llevó a la Reserva Federal a realizar más subidas de tipos de interés este año.

RESERVA FEDERAL La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó el 5.263%, mientras que la de los bonos a 30 años subió al 5.579%. Nic Puckrin, analista de diversos activos y fundador de Coin Bureau, afirmó en una nota publicada el lunes por la mañana que el aumento de los costes energéticos en medio de la guerra en Irán ya no parece ser una conmoción temporal. “El suministro de productos refinados se está agotando, la Reserva Estratégica de Petróleo se encuentra en su nivel más bajo desde 1982, y la situación política se está volviendo más tensa a medida que nos acercamos a las elecciones de mitad de mandato”, escribió. “Mientras tanto, el clima frío en el hemisferio norte está a la vuelta de la esquina”. “Si a eso le sumamos el océano de deuda en el que se ahoga Estados Unidos, los rendimientos superiores al 5% empiezan a parecer la nueva normalidad”. Trump confirmó el sábado que rechazó una propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz, una ruta marítima crucial para el suministro de energía que ha estado bloqueada de facto durante los últimos siete meses. “A mí también me gusta negociar. Pero no, ese trato no sería aceptable”, dijo a los periodistas al salir de la Casa Blanca. “Quieren llegar a un acuerdo para abrir el estrecho de inmediato porque están perdiendo estrepitosamente”. Según informó el Wall Street Journal, la propuesta de Irán habría exigido que Estados Unidos descongelara algunos activos iraníes, pusiera fin al bloqueo de los puertos iraníes y levantara las sanciones a las exportaciones de petróleo, a cambio de que Teherán reabriera la ruta marítima y reanudara las negociaciones nucleares en un plazo de siete días. Según informes, Trump también les dijo a sus asesores que espera reanudar los bombardeos sobre Irán después de las elecciones de mitad de mandato.