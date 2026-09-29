$!Mayito Flaco y 46 personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa son sancionadas por la OFAC y la UIF

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a 46 personas y empresas relacionadas, de acuerdo con la dependencia estadounidense, con la estructura del Cártel de Sinaloa. Entre los designados se encuentra Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, identificado por autoridades estadounidenses como líder de la facción de Los Mayos. La medida contempla a 21 personas físicas y 25 entidades, entre ellas integrantes del círculo cercano de Zambada Sicairos, operadores con presencia en Tijuana y Mexicali, presuntos facilitadores financieros y personas señaladas por Estados Unidos de colaborar con la organización criminal.

El Departamento del Tesoro señaló que las designaciones forman parte de una estrategia para afectar distintas áreas de las organizaciones criminales, desde sus dirigentes y estructuras operativas hasta las redes financieras y personas que, según sus investigaciones, les proporcionan apoyo. “La medida de hoy subraya que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro”, declaró el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Según el funcionario, la administración de Donald Trump continuará identificando y desarticulando a integrantes de organizaciones criminales que, desde la perspectiva de Washington, representan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos o para su sistema financiero. ¿QUIÉN ES ISMAEL ZAMBADA SICAIROS, ‘MAYITO FLACO’? El Departamento del Tesoro identifica a Ismael Zambada Sicairos como el actual dirigente de Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa que encabezaba su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, antes de su detención en julio de 2024. De acuerdo con la información difundida por OFAC, Zambada Sicairos nació en Anaheim, California, en 1982 y cuenta con doble nacionalidad mexicana y estadounidense. La dependencia señala que en 2001 realizó un cambio de nombre en Estados Unidos a Fernando Sicairos Aispuro. OFAC también refiere que un gran jurado federal del Distrito Sur de California lo acusó formalmente en julio de 2014 por cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. La Administración para el Control de Drogas (DEA) mantiene a Zambada-Sicairos en su lista de fugitivos y lo señala por una acusación federal relacionada con conspiración para distribuir una sustancia controlada. El Tesoro estadounidense sostiene que, tras la detención de su padre, Zambada Sicairos asumió el liderazgo de Los Mayos y actualmente dirige las actividades que Estados Unidos atribuye a esa facción, entre ellas narcotráfico, homicidio, extorsión, corrupción y secuestro. En junio pasado, autoridades mexicanas aseguraron en Durango tres inmuebles, 46 vehículos y armamento que la Secretaría de la Defensa Nacional vinculó con la facción encabezada por “Mayito Flaco”, luego de trabajos de inteligencia e intercambio de información con autoridades estadounidenses.

OFAC SEÑALA A COLABORADORES CERCANOS DE ‘MAYITO FLACO’ Entre las personas designadas también se encuentran Hildegardo Gastelum García, alias “Aldo”; los hermanos Jorge Luis Mendoza Uriarte, “Güero Chompas”, y Francisco Javier Mendoza Uriarte, así como Lorenzo Castillo Maldonado. OFAC identifica a “Aldo” como uno de los principales asesores de Zambada Sicairos y señala que es propietario de un negocio hotelero en Culiacán. También acusa a los hermanos Mendoza Uriarte de formar parte del círculo cercano del dirigente de Los Mayos. En el caso de Castillo Maldonado, el Departamento del Tesoro sostiene que trabaja para “Güero Chompas” y que proporciona protección a Zambada Sicairos. También lo señala de mantener vínculos con redes dedicadas al sicariato, tráfico de drogas y lavado de dinero. Como parte de esta designación también fue incluida Servicios Hoteleros Gastelum, S.A. de C.V., debido a su presunta relación de propiedad, control o dirección con Gastelum García.

TIJUANA, OTRO PUNTO DONDE SE CONCENTRAN LAS SANCIONES La OFAC también incluyó en su listado a los hermanos Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”, a quienes identifica como responsables de la plaza de Tijuana y miembros de la estructura de Los Mayos. Ambos ya habían sido sancionados por OFAC en 2023. La dependencia estadounidense señala que un gran jurado federal los acusó en 2014 por cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. El Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciaron en febrero de 2026 una acusación formal sustitutiva contra “La Rana” por cargos de narcoterrorismo, además de recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de cada uno de los hermanos. Junto con ellos fueron sancionados Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, “El Cabezón”, y Franklin Ernesto Huezo Hernández, “El Ranchero”, a quienes OFAC identifica como operadores de la estructura de los hermanos Arzate. La dependencia estadounidense sostiene que estos tres hombres participan en actividades violentas y en la producción y traslado de narcóticos, incluido fentanilo, a través de Tijuana hacia Estados Unidos. También fue designada Ilia Elizabeth Felix Rivera, a quien OFAC señala como facilitadora financiera y pareja sentimental de “Gordo Flubber”. La dependencia relaciona a Rivera con Galerías Centro Cambiario, S.A. de C.V., conocida como “Magic Casa de Cambio”, empresa que también fue incluida en las sanciones. OFAC SEÑALA UNA RED EMPRESARIAL Y FINANCIERA EN TIJUANA El Departamento del Tesoro también sancionó a personas relacionadas con Jesús González Lomelí, a quien identifica como un lavador de dinero de alto rango del Cártel de Sinaloa y asociado de “La Rana”. Entre los nuevos designados están Marco Antonio Moreno Gómez Santélices, Carlos Villela Gómez Santélices, Jerónimo Javier Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala. Según OFAC, algunos de ellos utilizaron empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento para proporcionar apoyo financiero o material al Cártel de Sinaloa. La dependencia también incluyó varias empresas que, de acuerdo con sus señalamientos, están vinculadas con Moreno y Vera Ayala, entre ellas Grupo Baja Fixer, Inteliproof Efficient, Capital Privado Baja, Capital Privado Bursátil, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Conciertos y Espectáculos Inhouse y Wermak Publired. También fueron designadas Xolo Gas de Baja California, Lthings Mexico, Codesuam y Grupo Baja Firme.

MEXICALI Y LOS SEÑALAMIENTOS CONTRA EXFUNCIONARIOS La lista de OFAC incluye además a personas y empresas relacionadas con la estructura de Los Mayos en Mexicali. El Departamento del Tesoro identifica a Juan José Ponce Félix, también conocido como Jesús Alejandro Sánchez Félix y alias “El Ruso”, como dirigente de Los Rusos, una subfacción de Los Mayos con presencia en Mexicali. Entre los señalados se encuentran Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California; su hermano Luis Alfonso Torres Torres; Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali; Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario federal, y Diosvany Samuel Chapotin Villalba. OFAC sostiene que estas personas proporcionaron, intentaron proporcionar o facilitaron apoyo financiero, material o tecnológico al Cártel de Sinaloa. En particular, el Departamento del Tesoro acusa a Carlos Torres de utilizar su influencia política para facilitar actividades de la organización y señala que el Departamento de Estado de Estados Unidos le revocó la visa en mayo de 2025 debido a presuntos vínculos con el grupo criminal. En el caso de Mendivil, OFAC sostiene que recibió sobornos a cambio de permitir que el grupo ejerciera control sobre la policía municipal de Mexicali. Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos formulados por el gobierno estadounidense dentro de la designación. También fueron incluidas empresas vinculadas, según OFAC, con Luis Torres, Mendivil y Buenrostro, entre ellas Vida Organica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante, Distribuidora y Comercializadora ATAF, Grupo Gasolinero Nueva Esperanza y Publicidad E Imagen Integral ENLA-C.

UIF INCORPORA A LOS 46 DESIGNADOS A LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que analizó la información financiera disponible sobre las 46 personas físicas y morales incluidas en la designación de OFAC. La UIF señaló que detectó entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, por lo que determinó incorporarlos a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). La dependencia aclaró que esta incorporación constituye una medida preventiva de carácter administrativo y no representa una determinación definitiva ni acredita por sí misma responsabilidad penal. La UIF también indicó que las personas incluidas en la LPB cuentan con los medios de defensa previstos por la legislación mexicana, entre ellos la garantía de audiencia y la posibilidad de presentar los recursos administrativos y jurisdiccionales correspondientes. La naturaleza preventiva de este mecanismo también ha sido señalada por la propia UIF en anteriores acciones derivadas de designaciones de OFAC.

¿QUÉ IMPLICAN LAS SANCIONES DE OFAC? Con las designaciones, los bienes e intereses patrimoniales de las personas y entidades incluidas que se encuentren en Estados Unidos, o que estén en posesión o bajo control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados a OFAC. Las restricciones también alcanzan a empresas que sean propiedad, directa o indirectamente, en 50 por ciento o más de una o varias personas bloqueadas. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, salvo que exista una autorización o una excepción específica, las personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones que involucren bienes o intereses patrimoniales de los sujetos designados. OFAC también advierte que las instituciones financieras extranjeras pueden enfrentar sanciones secundarias si realizan determinadas operaciones significativas en beneficio de personas designadas bajo las autoridades utilizadas en esta acción. La medida fue adoptada bajo las órdenes ejecutivas 14059, relacionada con la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción, y 13224, modificada por la 13886, utilizada para sancionar a terroristas y sus partidarios.