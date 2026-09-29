Monclova: Toma IP a chunga al postor de Altos Hornos de México

Según los ipecos, es difícil creer que la empresa postora, CIESA, de Arturo Domínguez, cuente con los mil 456 millones de pesos para la adquisición de la planta acerera.

Con las reservas del caso, empresarios monclovenses afirmaron que es posible que AHMSA sea adquirida con recursos del huachicol.

Algunos de los empresarios incluso aventuraron que, tras Arturo Domínguez, puede estar “Andy” López Beltrán o dinero de potentados del huachicol.

En un programa digital transmitido en Facebook, los empresarios monclovenses Roberto Elizondo, Carlos Elizondo y Armando de la Garza expusieron su punto de vista sobre AHMSA.

El en vivo supera ya las 100 mil vistas, con cientos de comentarios a favor y en contra del posicionamiento de los tres empresarios acereros.

Roberto Elizondo dijo que las declaraciones iniciales del postor carecen de sentido y sus promesas son irreales, sobre todo la de reactivar la acería en seis meses.

“Proyectos como el Ternium lleva en Monterrey casi tres años en un proceso intenso de construcción y no ha terminado, a lo mejor este señor se va a traer puros chinos”, ironizó.

El ex titular de la CMIC Monclova, Carlos Elizondo, afirmó que Arturo Domínguez no tiene idea de lo que habla y que sus recientes afirmaciones son desafortunadas y sin sustento.

“Hacer de Monclova la capital mundial del acero es un exceso, ojalá tenga respaldo financiero muy grande, porque poner en marcha a AHMSA va a resultar carísimo”, enfatizó.

Los empresarios monclovenses expusieron que la subasta de la acería resultó una fantasía, una utopía, una entelequia.

“Eso de hacer un río y de poner un parque de diversiones para la ciudad es irreal, lo que queremos son fuentes de empleo, eso es lo principal”, aclararon.

La clase política de la capital del acero se sumó a las dudas razonables de los ipecos y algunos aventuraron que detrás del postor oficial puede estar “Andy” López o dinero del huachicol.

¿Será?

EL MIEDO NO ANDA EN BURRO

El exgerente del SIMAS Torreón, Roberto Escalante, promovió un amparo contra posibles acciones que puedan privarlo de su libertad, aseguró el diputado local Antonio Attolini.

Attolini Murra destacó que el amparo no implica la existencia de una orden de aprehensión, pero desnuda el temor de Escalante a ser detenido por las irregularidades en el SIMAS lagunero.

El que nada debe, nada teme, presumió el legislador morenista...

A DARLE

Buenas vibras y pronta recuperación para el paisano Javier González que, desde el fin de semana, se encuentra en una clínica de Monterrey para una revisión médica.

El político monclovense tuvo una arritmia cardiaca que lo llevó a valoración médica y, según reportes, se encuentra estable y bajo observación clínica.

Si todo sale bien, es posible que hoy martes sea dado de alta y regrese a Monclova para reincorporarse a sus responsabilidades laborales.

Que todo salga bien...

RÍOS DE IMPOPULARIDAD

No es por intrigar, pero la renuncia de Óscar Ríos a la alcaldía de Nueva Rosita parece que tiene algo que ver con el doctor Jesús Bebo ZCruz.

Y es que el edil neorritense al parecer no solo trae problemas renales, sino también hepáticos, de ver cómo el político del PT sube en las encuestas como la espuma.

Óscar eligió la salida fácil, al entender que nunca conectó con la ciudadanía al dejar el manejo del municipio en las manos inexpertas y arbitrarias de su hija.

El edil de Nueva Rosita no solo perdió la oportunidad de la reelección, también puso casi en la cancha del PT el triunfo electoral en el 2027.

Y eso puede convertirse en una bocanada de oxígeno político para “El Tigre”, Ricardo Mejía...